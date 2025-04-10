小S二女兒Lily絲襪美腿吸睛　拎36萬香奈兒包露貴氣千金氣息

▲Lily拎著香奈兒經典11.12口蓋包，約367,900元。（圖／翻攝lilyhsuuuu IG）

記者陳雅韻／台北報導

小S（徐熙娣）因2月痛失姊姊大S（徐熙媛），至今仍無法復工，但她的二女兒Lily（許韶恩）3月已回歸社群，宣傳代言的日本敏感肌保養品牌「d program敏感話題」，她昨於IG分享在國外的美照，身上披著Burberry格紋披肩、拎著香奈兒（CHANEL）包，全身精品行頭超過40萬元，時尚穿搭贏得粉絲讚美，不少網友認為她長得很像大S，也祝福她與媽媽小S能早日走出失去至親的陰霾。





▲Lily披著Burberry經典格紋披肩。（圖／翻攝lilyhsuuuu IG）

Lily分享的出遊照中，她穿著黑色迷你裙露出絲襪美腿，外罩駝色大衣，搭配米色調的香奈兒經典11.12口蓋包，此款包是品牌第一款採用雙C旋轉扣環與皮革肩帶鍊條的包款，為香奈兒辨識度最高的熱門選擇，價格更具指標意義，目前經典款定價已達367,900元。





▲Lily漂亮穿搭贏得網友讚美，露出絲襪美腿。（圖／翻攝lilyhsuuuu IG）

除了香奈兒標誌性包款吸睛，Lily也披上約30,500元的Burberry雙面兩用格紋喀什米爾圍巾，不僅保暖，也為素色穿搭增添活潑氣息，精品加持流露貴氣千金氣息。

