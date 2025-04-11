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元代佛像領銜邦瀚斯拍賣　顯赫來源身價更不凡

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▲▼ 邦瀚斯,蘇富比 。（圖／公關照）

▲邦瀚斯台北預展的領銜拍品為元代銅鎏金釋迦牟尼苦修像，估價約33,750,000元起。（圖／邦瀚斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

周末又有欣賞古董藝術品與精品的好去處，國際拍賣公司邦瀚斯（Bonhams）即起至13日於台北Bellavita寶麗廣場舉行香港拍賣預展，邁入展區首先映入眼簾 是致敬知名古董商斯佩爾曼（Jules Speelman）並慶祝其八十歲生日的「八秩 ‧八珍」及「苦樂為道——不朽的僧侶與大成就者」兩大專場的佛像與唐卡，領銜之作為一尊元代銅鎏金釋迦牟尼苦修像，其鎏金完好且紋飾細膩，估價約33,750,000元起。

▲▼ 邦瀚斯,蘇富比 。（圖／公關照）

▲邦瀚斯將上拍郎世寧《花鳥草蟲册》，此為部分冊頁，估價約16,880,000元起。

拍品來源深受拍賣行與藏家重視，香港邦瀚斯將於29日上拍國民黨元老張群珍藏的4件珍品，其中以郎世寧十六開《花鳥草蟲册》最受矚目，全冊16開描繪禽鳥草蟲、花卉植物，相當生動，估價約16,880,000元起；此外，邦瀚斯特別為被譽為香港首代兒科聖手，亦為著名古董藏家的醫生胡世昌開專場，呈獻世界唯一孤品的清乾隆爐鈞釉天球瓶，是現知清宮御製署銘款爐鈞釉器中體量最大者，相當難得。

▲▼ 邦瀚斯,蘇富比 。（圖／公關照）

▲邦瀚斯呈獻清乾隆爐鈞釉天球瓶，估價約29,530,000元。

而在「現代與當代藝術」類別，去年邦瀚斯曾刷新拍賣紀錄拍出日本已故天才藝術家石田徹也畫作《運輸帶上的男人》，此次再上拍他另一作品《空置大廈內的經理座位》，深刻描繪現代社會的掙扎與職場的壓抑感受，令人印象深刻；目光移至珠寶拍品，一定會被卡地亞（Cartier）鑲嵌鑽石、藍寶石、黑色縞瑪瑙與祖母綠的雙豹頭交疊美洲豹手鐲吸引，霸氣設計與約500萬元起的估價，對收藏家而言極具魅力。

▲▼ 邦瀚斯,蘇富比 。（圖／公關照）

▲邦瀚斯「現代與當代藝術」焦點為日本已故天才藝術家石田徹也的《空置大廈內的經理座位》，估價約21,100,000元起。

▲▼ 邦瀚斯,蘇富比 。（圖／公關照）

▲卡地亞鑲嵌藍寶石、縞瑪瑙、祖母綠及鑽石的Panthère美洲豹手鐲現身邦瀚斯台北預覽，估價約5,070,000元起。

拍賣行的經營模式也朝多角化發展，香港蘇富比（Sotheby’s）近日於旗艦藝廊限時發售英國珠寶設計師漢娜馬丁（Hannah Martin）與樂團Coldplay低音吉他手蓋貝瑞曼（Guy Berryman）聯手創作的A Vanitas Stoned訂製系列珠寶，每一款設計都展現反叛、新穎、和當代精神，樣式包括18K金剃刀刀片造型、黃金珍珠安全別針耳環等，細部還點綴藍寶石，靈感正來自蘇富比的代表色藍色。

▲▼ 邦瀚斯,蘇富比 。（圖／公關照）

▲英國珠寶設計師漢娜馬丁（右）與Coldplay低音吉他手蓋貝瑞曼合作推出聯名珠寶於香港蘇富比旗艦藝廊展售。（圖／蘇富比提供，以下同）

▲▼ 邦瀚斯,蘇富比 。（圖／公關照）

▲漢娜馬丁與蓋貝瑞曼聯名推出的刀片圖案項鍊。

▲▼ 邦瀚斯,蘇富比 。（圖／公關照）

▲漢娜馬丁與蓋貝瑞曼創作的黃金珍珠安全別針耳環。

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邦瀚斯, 蘇富比

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