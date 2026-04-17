許光漢喇叭褲造型迷人　珠寶耳環當胸針添亮點

▲許光漢一身帥氣出席南韓香氛品牌TAMBURINS活動。（圖／翻攝kuanghanhsu IG）

記者陳雅韻／台北報導

男星許光漢人氣紅不讓，紅遍兩岸三地外也前進南韓發展，他在戲劇圈表現亮眼外，也是時尚圈寵兒。日前他出席南韓香氛品牌TAMBURINS活動，身穿條紋襯衫搭配黑色西裝與喇叭褲，同時搭配法國珠寶品牌Boucheron標誌性的Quatre系列珠寶，展現非凡的型男品味。





▲許光漢搭配Boucheron Quatre Black系列手環，192,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）





▲許光漢佩戴Boucheron Quatre Black Mini戒指，167,500元。

許光漢的珠寶搭配巧妙呼應服裝的黑白色系，除了戴上Boucheron 18K白金鑲嵌鑽石與黑色PVD的Quatre Black系列手環與Mini戒指，還特別將呈現Grosgrain羅緞直線刻紋的18K白金耳環改為胸針佩戴，成為外套口袋上方的亮眼裝飾。





▲許光漢將Quatre Grosgrain系列耳環當胸針使用，71,000元。

時尚資源豐沛的許光漢，手握不少代言，最新合作是與Nike簽約，不僅拍攝形象照，也親自參與設計推出「Nike By HSU KUANG HAN」系列，將他最喜歡的休閒穿搭風格與粉絲分享。





▲許光漢與Nike展開長期合作。（圖／記者李毓康攝）