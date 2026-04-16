Jennie戴小資女好入手的姓名項鍊　字母串飾排出個人風格

▲Jennie於科切拉音樂節期間佩戴Pandora項鍊。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓人氣女團 BLACKPINK成員Jennie平日所戴的首飾，多為精品香奈兒（CHANEL）或高價銀飾Chrome Hearts，但日前出席美國科切拉音樂節，她罕見戴上小資女也好入手的丹麥品牌Pandora項鍊，選擇Pandora Moments系列字母串飾排出她的名字「JENNIE」，展現其獨具特色的個人風格。





▲Pandora扁環項鍊5,880元、Pandora Moments系列字母串飾各2,080元 （圖／Pandora提供）

Jennie喜愛多層次混搭飾品，創造華麗視覺效果，此次參加音樂節戴上的Pandora姓名項鍊，每個字母串飾均能分開購買，單個2,080元，為線上限定款式，目前於官方授權通路 Momo購物網與蝦皮旗艦館正式上架。





▲Jennie佩戴紐約品牌Foundrae符碼標誌的項鍊。（圖／翻攝jennierubyjane IG）





▲Jennie戴Foundrae約215,000元Foundrae True Love & Reverie項鍊。（圖／翻攝Foundrae官網）

而Jennie於科切拉音樂節期間所戴的另一款項鍊，出自紐約品牌Foundrae，此品牌強調珠寶是「現代傳家寶」與「自我表達工具」，因此運用許多帶有深刻含義的符碼進行創作，工藝層面則擅長使用琺瑯與寶石，Jennie所戴的款式為約215,000元的True Love & Reverie 18K金項鍊，點綴象徵開啟真愛的火花造型吊墜與代表幻想的蝴蝶吊墜，流露活潑氣息。

