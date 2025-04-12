CITIZEN花苞錶冠象徵生命力　粉紅光動能錶百搭

▲田馥甄佩戴CITIZEN L春季新品EM1160-58X腕錶展現自信風采。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入春夏，錶款的色系跟著變明亮，由歌手田馥甄Hebe代言的CITIZEN L女錶，發表兩款搭配花苞造型錶冠的光動能新錶，以花苞的生命力為設計主軸呈現粉紅色面盤的EM1160-58X銀色鍊帶錶，流露甜美氣息；另一只EM1163-09X玫瑰金色腕錶則以金色羅馬時標搭配氣質的咖啡色面盤，展現沈穩優雅氣質，兩款雖配色與風格截然不同，但都屬於百搭款。





▲CITIZEN L粉紅色面盤EM1160-58X腕錶，15,800元。

除了設計雋永耐看，CITIZEN L女錶吸引人之處還有永續概念，兩款新錶以光為動力來源，既方便也環保，此次咖啡色錶款EM1163-09X更採用蘋果皮環保材質錶帶，時尚耐用也減少環境影響。





▲CITIZEN L EM1163-09X腕錶以金色羅馬時標搭配咖啡色面盤，14,800元。

CASIO旗下女錶BABY-G推出融合柔和扎染與亮粉設計的夢幻新作BGA-280TD系列，共有淺藍、淡粉、白粉等3款馬卡龍色調錶款，圓形錶面搭配分層透明錶盤，呈現柔和的扎染圖案，搭配蒸鍍工藝打造呈現耀眼光澤的時標，流露活潑可愛氣息，具備耐衝擊結構與100米防水功能。





▲BABY-G融合扎染與亮粉設計的BGA-280TD-4A粉紅錶，3,500元。（圖／BABY-G提供）