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GD美甲混搭戒指閃瞎眾人　珠寶大戶狂愛蛇戒包色

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▲▼ GD 。（圖／翻攝IG）

▲GD（左）別上Jacob & Co.為他訂製的雛菊胸針，與品牌創辦人Jacob Arabo同台宣傳新錶。（圖／翻攝jacobandco IG）

記者陳雅韻／台北報導

KPOP流行指標權志龍（G-Dragon，GD）每回亮相的造型總引發熱議，除了經常別上珠寶暨腕錶品牌Jacob & Co.為他訂製的小雛菊鑽石胸針外，必定做好花俏美甲並疊戴戒指創造閃亮亮的效果，近日他常戴上法國珠寶品牌Boucheron以蛇為設計靈感的Serpent Bohème系列戒指，與各式繽紛彩色寶石戒指齊放閃，堪稱珠寶大戶。

▲▼ GD 。（圖／翻攝IG）

▲Jacob & Co.創辦人Jacob Arabo為GD戴上要價超過3000萬元的PEACEMINUSONE x Jacob & Co.訂製錶。（圖／翻攝jacobandco IG）

GD早先出席與Jacob & Co.聯手推出限量訂製手錶「PEACEMINUSONE x Jacob & Co.」發表會，不僅戴著標誌性的小雛菊胸針，也疊搭蛇首化為水滴造型的Boucheron Serpent Bohème鑽戒及羽毛造型Plume de Paon系列鑽戒，沒有規則的混搭正是他的招牌穿搭法，展現他專屬的時髦風格，他還擁有另一款Serpent Bohème鑲嵌玫瑰榴石的Toi et Moi戒指，經常戴著此戒指演唱，足見對此系列的熱愛。

▲▼ GD 。（圖／翻攝IG）

▲GD佩戴的Boucheron Serpent Bohème系列鑽戒，785,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼ GD 。（圖／翻攝IG）

▲GD近期常戴Boucheron Serpent Bohème系列鑲嵌玫瑰榴石的Toi et Moi戒指，203,000元。

對於名錶的選擇，GD也偏愛bling bling的設計，曾戴著Jacob & Co.全鑽錶出席巴黎時裝周，他更近一步與品牌合作打造限量9只PEACEMINUSONE x Jacob & Co.限量錶，亮點是面盤右側有他標誌性的雛菊圖案，左側的綠松石地球代表他在全球的影響力，綠松石則是他最喜歡的顏色，地球的底座還刻上「The World Is Mine」字樣，讓他愛不釋手。
 

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關鍵字：

GD, Boucheron, Jacob & Co.

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