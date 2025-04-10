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Hearts On Fire把珠寶「摺起來」超美　5萬多元就能擁有　

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▲Hearts on Fire。（圖／品牌提供）

▲Hearts On Fire以西裝製作工序中的摺疊與翻摺為靈感，推出INSIDE/OUT系列。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

戴上珠寶，感覺整個人都亮了起來。相較於藝術等級的大件珠寶，適合日常的款式具有親民魅力，美國鑽石品牌Hearts On Fire推出全新INSIDE/OUT系列，以西裝製作工序中的摺疊與翻摺為靈感，打造出Flip與Link兩大主題，用流暢的線條呈現布料的柔軟，同時讓貴金屬內外兩側都被看見，細膩又討喜，5萬多元起跳的價格，小資女也存得到。

▲Hearts on Fire。（圖／品牌提供）

▲好萊塢女星凱特哈德森（Kate Hudson）佩戴Hearts On Fire INSIDE／OUT系列。

▲Hearts on Fire。（圖／品牌提供）
▲Hearts On Fire INSIDE／OUT項鍊，鑽石總重約0.40克拉，墜飾有多種穿法，82,000元。

▲Hearts on Fire。（圖／品牌提供）
▲Flip黃K金戒指（左）鑽石總重約0.6克拉，178,000元、白K金戒指（右）鑽石總重約0.1克拉， 57,000元。

▲Hearts on Fire。（圖／品牌提供）

INSIDE/OUT系列幾乎包辦所有日常容易佩戴的款式，Flip項鍊的墜飾可以隨心從不同的孔洞穿過，呈現出宛如愛心的V形、倒V，或是只勾著單邊的效果，戒指有小巧設計，也有跨過兩指的款式，多枚一起佩戴也很有特色，除了多款耳環，還有近年很受歡迎的耳骨夾，簡單又閃亮。

▲Hearts on Fire。（圖／品牌提供）

▲Hearts On Fire INSIDE／OUT手鐲，鑽石總重約0.5克拉，153,000元。

▲Hearts on Fire。（圖／品牌提供）
▲INSIDE／OUT Flip手鐲，鑽石總重約0.8克拉，261,000元。

▲Hearts on Fire。（圖／品牌提供）
▲INSIDE／OUT Flip手鍊，鑽石總重約0.25克拉，76,000元。

▲Hearts on Fire。（圖／品牌提供）
▲INSIDE／OUT Flip玫瑰金鑽石耳骨夾（左）57,000元、白K金鑽石耳環（右）166,000元。

Link把布料翻摺的手法用在珠寶上，每個橢圓都可見到扭轉姿態，有細緻的手鍊、項鍊，也有整串橢圓鍊的醒目之作，鑽石總重超過19克拉，可見耀眼程度，絕對能在重要場合成為受矚目的焦點。

▲Hearts on Fire。（圖／品牌提供）

▲INSIDE／OUT Link項鍊，鑽石總重約19.3克拉，2,238,000元。

▲Hearts on Fire。（圖／品牌提供）
▲INSIDE／OUT Link手鍊，鑽石總重約0.2克拉，59,000元。

▲Hearts on Fire。（圖／品牌提供）
▲INSIDE／OUT Link項鍊，鑽石總重約0.2克拉，66,000元。

▲Hearts on Fire。（圖／品牌提供）
▲INSIDE／OUT Link耳環，鑽石總重約0.75克拉，220,000元。

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▲TASAKI、Tiffany 。（圖／品牌提供）

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▲TASAKI、Tiffany 。（圖／品牌提供）

▲TASAKI、Tiffany 。（圖／品牌提供）

▲Mikey Madison。

▲TASAKI、Tiffany 。（圖／品牌提供）
▲Greta Lee。

▲TASAKI、Tiffany 。（圖／品牌提供）

▲Anna Weyant。

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關鍵字：

Hearts On Fire, INSIDEOUT, TASAKI, Tiffany & Co.

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