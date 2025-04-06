《愛你》張凌赫同款定情戒！2025情侶對戒推薦放閃必備

文／美人圈

由張凌赫和徐若晗主演的甜寵陸劇《愛你》日前迎來幸福大結局，糖分同樣超標！而劇中沈惜凡送給何蘇葉的情侶「定情戒指」也成為熱搜爆款，本篇也幫大家神出這款套牢何醫師的定情信物，同時加碼推薦適合情侶日常一起配戴的對戒，就等你跟另一半一起放閃啦。

▲陸劇《愛你》日前迎來幸福大結局。（圖／微博@美麗的麗88、微博@電視劇愛你）

《愛你》張凌赫同款定情戒指：Chopard蕭邦Ice Cube窄版戒指

劇中被何蘇葉誤以為是沈惜凡準備要求婚的婚戒就是來自瑞士高級珠寶品牌Chopard蕭邦！這一款Ice Cube窄版戒指設計靈感來自冰塊的立方體造型，透過俐落的方形切割設計，營造出層次分明的效果，展現低調奢華的獨特美感，男女都能駕馭。這款戒指不僅可單獨佩戴，與不同顏色的Ice Cube戒指疊戴，能打造多變個性，且細款的戒指更能顯現手指纖細度。

▲《愛你》沈惜凡套牢何蘇葉的定情戒指來自Chopard。（圖／截圖自《愛你》）

▲Chopard蕭邦Ice Cube窄版戒指。（圖／Chopard蕭邦）

2025情侶對戒精選推薦

以下推薦多款經典情侶對戒，讓你們找到最適合彼此的愛情信物

CHAUMET Bee de Chaumet 戒指

CHAUMET Bee My Love系列以採集花粉的使者蜜蜂為創作靈感，將貴金屬打造成充滿幾何感的六邊形蜂巢造型，鏡面拋光金屬完美反射光線，其堆疊式設計讓佩戴者可自由混搭不同材質與款式，打造獨一無二的個性造型，不論單獨佩戴或多枚戒指疊戴，都能展現時尚與優雅並存的風格。

▲CHAUMET Bee de Chaumet 戒指，NT$37,400。（圖／CHAUMET）

Cartier Trinity枕形戒指 經典款

Cartier Trinity三環戒以玫瑰金、黃K金和白K金，神秘而又和諧地交織一起成為永恆經典。 在Trinity誕生一百週年，品牌也推出全新枕形設計，相比原版更為大膽獨特，也更能彰顯個性魅力！Trinity環環相扣的三環寓意愛情、忠誠、友情，讓戒指與佩戴者之間自然而然產生緊密連結，是一款能長久陪伴的經典珠寶。

▲Cartier Trinity枕形戒指 經典款，NT$73,000。（圖／Cartier）

Tiffany & Co. Tiffany Lock戒指

Tiffany & Co.同樣是情侶告白首選！經典的Tiffany Lock戒指以鎖扣設計為靈感，象徵著愛情的牢固與永恆。這款戒指結合了現代感的幾何造型與蒂芙尼一貫的精緻工藝，展現出既簡約又大膽的設計美學，即便是無鑽白金款，也依舊辨識度滿分，創造出強烈的視覺效果。

▲Tiffany & Co. Tiffany Lock戒指。（圖／Tiffany & Co.）

CHANEL Coco Crush戒指（Jennie同款）

BLACKPINK Jennie私服出鏡率最高的戒指就是CHANEL Coco Crush！戒指的特色在於辨識度菱格紋圖騰，立體的切割設計加上金屬的光澤，將幾何線條與品牌標誌性元素完美結合，簡約卻不失奢華，無論是日常佩戴或是正式場合都能完美駕馭。

▲CHANEL Coco Crush戒指（Jennie同款），NT$56,000。（圖／CHANEL）

Boucheron寶詩龍 Quatre Classique系列戒指 窄版（韓韶禧同款）

韓韶禧同款的Boucheron Quatre Classique系列戒指是櫃上經典熱賣款，以其四種經典元素為設計核心，Clou de Paris巴黎飾紋令人想起品牌創立的城市巴黎，Grosgrain羅緞直線刻紋巧妙呼應Boucheron寶詩龍家族與高級訂製服的歷史淵源、Double Godron雙圈同心圓代表心心相印的綿綿愛意，閃亮鑽石則是雋永恆久的見證。戒指對比鮮明，完美彰顯個性，男女都會愛不釋手！

▲Boucheron寶詩龍Quatre Classique系列戒指 窄版，NT$263,000。（圖／Boucheron寶詩龍）

BVLGARI 寶格麗 B.zero1 18K 玫瑰金三環戒指

如果你的另一半恰好是風格比較鮮明化的代表，首推BVLGARI寶格麗18K玫瑰金三環戒指。戒指採用復古優雅的18K玫瑰金打造，擁有溫潤迷人的色澤，設計靈感來自舉世聞名的圓形競技場，純粹而獨特的螺旋設計很搶眼，適合日常佩戴，展現獨特個性。

▲BVLGARI 寶格麗 B.zero1 18K 玫瑰金三環戒指，NT$90,400。（圖／BVLGARI 寶格麗）

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