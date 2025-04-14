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喬治傑生獻給女王的雛菊珠寶經典不敗　藍色款彰顯好氣質

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▲▼Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲喬治傑生以小雛菊為靈感的Daisy系列流露清新優雅氣息。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥王室御用品牌喬治傑生（Georg Jensen）經典設計不少，小雛菊造型的Daisy系列是其中之一，創作源起自1940年為小名同為「DAISY」的前任女王Margrethe II瑪格麗特二世所打造的雛菊胸針，作為她生日的賀禮，清新優雅的設計延續至今，品牌以菊花形輪廓結合手繪彩色琺瑯，推出藍色調的新作。

▲▼ 喬治傑生,TASAKI 。（圖／公關照）

▲喬治傑生Daisy系列藍瓷琺瑯純銀項鍊，10,500元。

▲▼ 喬治傑生,TASAKI 。（圖／公關照）

▲喬治傑生系列Daisy系列藍瓷琺瑯純銀耳環，9,300元。

喬治傑生Daisy系列珠寶以純銀材質呈現雛菊輪廓，纖長花瓣以手繪琺瑯上色，再經過釉燒工藝展現迷人色澤，花蕊處點綴點紋理或鑲嵌鑽石，繼18K金電鍍搭配白色琺瑯款式，品牌再推出純銀結合藍色琺瑯作品，以單花造型或大小交疊的繁花設計，創作出項鍊、耳環及戒指等，能完美融入日常穿搭，彰顯好氣質。

▲▼ 喬治傑生,TASAKI 。（圖／公關照）

▲喬治傑生系列Daisy系列白瓷琺瑯鍍金銀鑲嵌鑽石耳環，18,800元。

▲▼ 喬治傑生,TASAKI 。（圖／公關照）

▲喬治傑生系列Daisy系列白瓷琺瑯鍍金銀手鍊，9,400元。

日本珠寶品牌TASAKI則運用SAKURAGOLD™（櫻花金），勾勒出CHANTS系列的花形輪廓，並鑲嵌美鑽凸顯優美線條，花瓣的一角還鑲嵌單顆阿古屋珍珠，非具象的設計展現浪漫風格，同樣有項鍊、耳環及戒指可供選擇。

▲▼ 喬治傑生,TASAKI 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴TASAKI櫻花金作品，中指戴著CHANTS系列珍珠戒指121,000元。（圖／TASAKI提供）

 

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關鍵字：

喬治傑生, Georg Jensen, TASAKI

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