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「大馬最美千金」巴黎狂刷愛馬仕　開箱價值逾500萬夢幻包

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▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲「大馬最美千金」陳雪鈴（左）與老公Faliq Nasimuddin在巴黎鐵塔前甜蜜合影。（圖／翻攝chrystan_x）

記者陳雅韻／台北報導

「大馬最美千金」陳雪鈴近日與同樣出身豪門的老公Faliq Nasimuddin到法國巴黎旅行，兩人足跡遍凱旋門、巴黎鐵塔的著名景點，還拿著愛心氣球浪漫合影，讓她開心直呼是年度蜜月，此行她沒錯過到愛馬仕（HERMÈS）血拼的機會，一次購入在拍賣會總值逾500萬元的3款特殊版包，她大方拍影片開箱，讓網友見證她驚人的收藏實力。

▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲陳雪鈴在巴黎買到3款愛馬仕夢幻包，大方開箱與網友分享。（圖／翻攝chrystan_x）

陳雪鈴開箱的第一款愛馬仕包，是以品牌巴黎福寶大道24號旗艦店為靈感設計的Faubourg柏金包，她已擁有以雪為主題的版本，此次購入雨天設計的限量版，上蓋為灰色短吻鱷皮材質，同款在蘇富比拍賣會估價已飆破500萬元，是許多藏家心中的夢幻逸品。

▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲陳雪鈴購入愛馬仕雨天版本的Faubourg柏金包。（圖／翻攝chrystan_x）

▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲陳雪鈴的巴黎戰利品包括拼接皮革與條紋帆布的愛馬仕Shoulder Birkin包。（圖／翻攝chrystan_x）

熱愛大地色系穿搭的陳雪鈴，同時購入愛馬仕變奏版的Shoulder Birkin包，為焦糖色皮革拼接直條紋帆布設計，時髦有型；最後一款是愛馬仕於2022秋冬系列首度曝光的Kelly en Descordre包，解構設計讓黑色包款更顯俏皮，她特別問網友們最喜歡哪一款？多數的回答當然是「都想要」！

▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲陳雪鈴也將愛馬仕黑色款的Kelly en Desordre包納為收藏。（圖／翻攝chrystan_x）

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關鍵字：

大馬最美千金, 陳雪鈴, 愛馬仕, Hermes

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