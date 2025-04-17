南非新星Tyla穿bra上陣大露水蛇腰　閃耀首飾加持又甜又辣

▲Pandora全球品牌大使Tyla在科切拉音樂節表演，再次展現甜辣風穿搭。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

於美國加州舉辦的科切拉音樂節（Coachella Festival）11日至20日登場，已迎來天后歌手女神卡卡、BLACKPINK成員Lisa與Jennie精彩表演，被稱為「南非版亞莉安娜」Tyla泰拉也站上科切拉舞台，以甜辣風穿搭與驚人的歌唱實力征服觀眾，伴隨她閃耀舞台的首飾，正是她代言的丹麥品牌Pandora，款款都是小資女也能入手的設計，輕鬆為造型增添亮點。









▲Tyla舞台上戴的Pandora自然流線手環，6,480元。

於葛萊美獎獲「最佳非洲音樂表演獎」、憑獨特Amapiano 節奏的音樂風格風靡全球的Tyla，造型也頗有個人特色，此次參加科切拉音樂節，她大膽穿上閃亮bra，搭上刻意不穿好的短T恤，大露水蛇腰，下半身則是短到不能再短的熱褲配破洞褲襪，火辣指數破表，她同時疊搭Pandora兩個自然流線手環、Timeless Pavé三重璀璨戒指與密鑲方形雞尾酒戒指，更添氣勢。







▲Tyla同時搭配Pandora Timeless Pavé三重璀璨戒指，5,280元。





▲Pandora Pavé 密鑲方形雞尾酒戒指，5,280元。

人氣同樣紅不讓的美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）則是奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）代言人，在春夏新廣告中她再次展現甜美風格，演繹如糖果般的Dulcis系列、繽紛花園主題的Idyllia系列新品，施華洛世奇水晶的閃耀與繽紛成功創造甜蜜又夢幻的效果。





▲施華洛世奇代言人亞莉安娜示範如糖果般的Dulcis系列首飾。（圖／施華洛世奇提供，以下同）





▲亞莉安娜佩戴施華洛世奇繽紛花園主題的Idyllia作品展現浪漫風格。