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2025新錶／卡地亞獨眼龍錶重出江湖　梵克雅寶戀人橋上親吻好甜

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▲▼趣味錶款 。（圖／公關照）

▲Cartier Privé系列Tank à Guichets鉑金腕錶限量200只。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

錶界一年一度的盛事日內瓦Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展甫落幕，現場直擊的《ET FASHION》以6大主題報導最新趨勢。第二篇精選趣味、帶有幽默感的設計，巧合的是不少作品都是過往之作再翻新，包括卡地亞被錶迷暱稱為「獨眼龍」的Tank à Guichets腕錶、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）戀人橋主題的Pont des Amoureux腕錶、愛馬仕（HERMÈS）暫停時間功能錶都重出江湖，讓錶迷再次玩味。

▲▼趣味錶款 。（圖／公關照）

▲Cartier Privé系列Tank à Guichets 18K金腕錶。

卡地亞玩跳時
卡地亞於1928年首次推出跳時機制的Tank à Guichets腕錶，今年CARTIER PRIVÉ系列全新演繹TANK À GUICHETS腕錶，維持原創款於12時設置小時窗、6時方向設有如微笑弧線的分鐘窗，錶冠則置於12時位置 ，緞面處理錶殼與拋光的平行錶耳形成鮮明對比，搭載9755 MC型手動上鍊機械機芯，此次除了推出沿用原創款外觀的18K金、玫瑰金或鉑金材質款式，還推出限量200只的偏斜式設計特別版鉑金錶，其跳時視窗和分鐘窗都在偏心位置。

▲▼趣味錶款 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Lady Arpels Pont des Amoureux Aube腕錶上的戀人會在正午和午夜12時親吻。（圖／梵克雅寶提供）

梵克雅寶詩意
梵克雅寶的浪漫設計讓收藏家陶醉，2010年首次推出的Pont des Amoureux腕錶以動態人偶呈現戀人於巴黎橋上相會的浪漫時刻，獲得日內瓦鐘錶大賞肯定。今年此夢幻設計透過墨彩琺瑯工藝再度重現，雙逆跳機芯帶著戀人每逢正午或午夜12時重逢獻上深情之吻，亦可隨時按下按把讓情侶瞬間熱吻10秒，錶背也延續甜蜜情懷，以琺瑯印花和金質鐫刻工藝勾勒戀人相依偎的身影，共推出4款描繪一日不同時刻的新作。

▲▼趣味錶款 。（圖／公關照）

▲愛馬仕重新演繹Arceau Le temps suspendu 暫停時間腕錶，鏤空面盤隱約顯露「暫停時間」模組。（圖／愛馬仕提供）

愛馬仕魔法師
愛馬仕變魔法師，把時間暫停了！2011年品牌藉由時間暫停功能展現對時間的俏皮詮釋，提醒人們擁抱當下。今年為此複雜功能帶來煥然一新的設計，推出面盤隱約透出暫停時間模組的Arceau Le temps suspendu 暫停時間腕錶，共有白金或玫瑰金錶殼搭配3種顏色面盤款式。

▲▼趣味錶款 。（圖／公關照）

▲香奈兒限量20只的BOY·FRIEND「COCO ART」腕錶 ，4,053,000元 。（圖／香奈兒提供）

香奈兒普普風
香奈兒（CHANEL）今年最有趣的主題是將彩妝融入腕錶設計，當中包括以普普藝術風格描繪香奈兒女士妝點自己的彩妝時刻，限量20只的BOY·FRIEND「COCO ART」腕錶 ，透過大明火琺瑯工藝與轉印技術，呈現背景色彩鮮豔、手拿著彩妝盤的香奈兒女士圖案，錶圈鑲嵌長階梯形切割粉紅藍寶石，與面盤上粉紅網點相呼應。
 


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關鍵字：

Cartier, 卡地亞, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, 愛馬仕, Hermes, CHANEL, 香奈兒, Bell & Ross

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