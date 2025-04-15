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「台灣隊長」陳傑憲拍鑽戒廣告示愛　紳士風範迷死人

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▲▼銀座白石 。（圖／公關照）

▲陳傑憲拍攝EXELCO DIAMOND首支代言人形象廣告「王者光輝」。（圖／銀座白石提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

隸屬於日本NEW ART集團的鑽戒品牌GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石與比利時珠寶品牌EXELCO DIAMOND，於高雄夢時代開設雙品牌門市今開幕，展出包括鑽石冠冕在內總值逾3億元的珠寶，並同步發布效力於中華職棒統一7-ELEVEn獅隊的「台灣隊長」陳傑憲為EXELCO DIAMOND拍攝的最新廣告，他在影片中展現對棒球專業的投入，再換上西裝展現紳士魅力，向老婆綺綺獻上鑽戒與擁抱，深情模樣相當迷人。

▲▼銀座白石 。（圖／公關照）

▲陳傑憲戴著主打戒指帥氣入鏡。

▲▼銀座白石 。（圖／公關照）

▲EXELCO DIAMOND廣告片中亮相的Elisabeth結婚對戒，男戒43,500元，女戒 42,500元。

除了廣告吸睛，在市場定位與歷史淵源各有特色的銀座白石與比利時珠寶品牌EXELCO DIAMOND，慶祝雙品牌高雄門市揭幕，特別展出Superbe、Princess Rhea與Prelude等3款鑽石冠冕，彰顯品牌的奢華設計與精湛工藝，當然婚戒與求婚鑽戒依然是品牌主力，銀座白石日本新品Le Voile鑽戒台灣首曝光，就選在高雄夢時代店亮相。

▲▼銀座白石 。（圖／公關照）

▲EXELCO DIAMOND日本新品Le Voile鑽戒於高雄夢時代新店首發。

▲▼銀座白石 。（圖／公關照）

▲模特兒展演銀座白石Princess Rhea、Prelude鑽石冠冕套組。

Just Gold鎮金店最新代言人則是潮模Kiwi李函，她以個性穿搭示範擷取自靈蛇圖騰的「靈動魅力The Wisdom」純金系列，以及結合珍珠與黃金簡約線條的「鎏光 Infinity Luxe」純金系列作品，層疊混搭相當時髦，吸引新世代目光 。

▲▼銀座白石 。（圖／公關照）

▲潮模李函拍攝Just Gold鎮金店春夏形象大片，佩戴鎏光純金系列金飾。（圖／Just Gold提供，以下同）

▲▼銀座白石 。（圖／公關照）

▲李函示範Just Gold靈動魅力純金系列。

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關鍵字：

陳傑憲, 銀座白石, Just Gold, 鎮金店

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