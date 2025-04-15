天梭NBA錶正反面都有亮點　「教練挑戰」24秒計時器一看就懂

▲天梭表品牌大使暨NBA傳奇人物帕克，演繹Supersport系列NBA官方特別版腕錶。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

腕錶品牌與頂尖運動賽事結合，不僅爭取曝光度，也為賽事挑起計時重任，天梭表（Tissot）便與美國國家籃球協會NBA、美國女子籃球協會WNBA和NBA發展聯盟G聯盟緊密合作，近期打造新一代24秒計時器，確保每一場比賽中的每一秒都公平；同時推出2025年版本的NBA官方特別版腕錶，由曾為NBA聖安東尼奧馬刺打下4座NBA總冠軍、42歲的名人堂退役傳奇球星「小跑車」帕克（Tony Parker）示範充滿籃球熱血元素的帥氣錶款。





▲天梭表Supersport系列NBA官方特別版腕錶15,300元。

天梭最新Supersport系列NBA官方特別版腕錶，面盤採用籃球的皮革質感細節，藉由漸變色營造出籃球形的深邃漸層變化，裝飾與球衣編號字體相同的3、9、12時標，並搭配尾端綴有NBA標誌的秒針，而24秒計時器呼應24秒內需出手投籃的比賽規則；錶背則鐫刻NBA球隊所屬的城市與洲份，並按緯度排列西部聯盟和東部聯盟，每一項細節都彰顯NBA特色。





▲天梭表Supersport系列NBA官方特別版腕錶底蓋鐫刻NBA球隊所屬的城市與洲份，並按緯度排列西部聯盟和東部聯盟。

而天梭為籃球賽事打造的最新24秒計時器，將從2025-2026年的NBA賽季，和2026年的WNBA賽季開始在賽場上亮相，用於當某一隊提出教練挑戰時，計時器上方會亮起綠色燈光，讓場內外觀眾能藉由亮燈的「教練挑戰」指示了解為何比賽暫停。





▲天梭表為NBA與WNBA設計全新一代24秒計時器。

同屬Swatch集團的歐米茄（OMEGA），多年來擔任奧運官方計時品牌，目前已為2026年2 月 6 日開幕的米蘭-科爾蒂納 2026 冬季奧運積極備戰，搶先發表海馬系列37毫米 Milano Cortina 2026紀念腕錶，以18K Moonshine™ 金打造搭配簡潔面盤，錶背有米蘭-科爾蒂納字樣與奧運圖騰，彰顯與奧運的緊密關係。







▲歐米茄為2026米蘭冬奧倒數推出海馬系列 MILANO CORTINA 2026同軸擒縱大師天文台計時腕錶，637,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

▲歐米茄海馬系列 MILANO CORTINA 2026同軸擒縱大師天文台計時腕錶的錶背有米蘭-科爾蒂納字樣與奧運圖騰。