2025新錶／勞力士開心果綠領流行　寧靜藍錶也撫慰人心

▲勞力士蠔式鋼Oyster Perpetual 41腕錶推出開心果綠色面盤款，230,500元。（圖／勞力士提供）

記者陳雅韻／台北報導

錶界一年一度的盛事日內瓦Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展甫落幕，現場直擊的《ET FASHION》將以6大主題報導最新趨勢。第一篇探討直觀的色彩美學，在大環境不確定因素影響下，腕錶不再只有非黑即白或是沈穩的海軍藍款式，靈感源自大自然與撫慰人心的寧靜色調成為主流，戴著錶也有療癒感受，錶界龍頭品牌勞力士（Rolex）引領風潮，出現討喜的開心果綠！

大自然綠色調

勞力士每年為Oyster Perpetual（蠔式恒動型）系列推出新色予錶迷耳目一新的感受，新款以柔和淡雅粉彩色調的漆面為主力，為Oyster Perpetual 28腕錶搭配薰衣草紫錶面，Oyster Perpetual 36腕錶採用米色錶面，Oyster Perpetual 41腕錶則配備開心果綠錶面，搭配煥新設計的錶殼以及纖薄的蠔式帶扣，整體線條更流暢，也因迷人色調流露活潑氣息。





▲Oris青霧綠色Big Crown Caliber 403指針式日曆腕錶，128,000元。（圖／Oris提供）

有別於過往的卡其綠色、森林綠，今年流行接近勞力士開心果綠或湖水綠等較淺的綠色，Oris搭載自製機芯的Big Crown Caliber 403指針式日曆腕錶，也以自然系色調的青霧綠色面盤亮相，無論搭配鍊帶或瑞士合作夥伴Cervo Volante精製的永續鹿皮錶帶，都彰顯迷人的休閒風格；Parmigiani也是自然色系的擁護者，限量50只的Tonda PF Skeleton鏤空錶的機芯結構覆上了綠板岩色（Slate Green），一向予人科技感的鏤空錶，頓時變柔和了。





▲Parmigiani Tonda PF Skeleton Slate Green鏤空錶，2,318,000元。（圖／Parmigiani提供）

舒心寧靜藍

今年錶展另一亮點是突破優雅深藍色，天空藍、冰川藍成為新流行，Parmigiani限量50只的Toric Quantieme Perpetual鉑金萬年曆錶正是最佳代表，在品牌稱之為清晨藍色（Morning Blue）的面盤上，以兩個小盤呈現複雜的萬年曆功能，極簡設計展現清新氣質。

▲Parmigiani設計簡潔的早晨藍色調Toric Quantieme Perpetual萬年曆鉑金錶， 3,281,000元。（圖／Parmigiani提供）

萬寶龍（Montblanc）則為Iced Sea系列日期顯示錶錶款縮小尺寸，推出男女皆宜的38毫米款式，其中包括淺藍色的冰川圖案錶款，為忠實呈現冰體的色彩和紋理，底層採用「gratté-boisé」古老特殊工藝製作，再以義大利工藝創造出淺藍色暈塗效果，讓靈感源自大自然的冰川藍更為逼真，此外，新錶加入零氧技術，確保錶款精準且能長久使用。







▲萬寶龍推出尺寸縮小至38毫米的Iced Sea冰川藍腕錶，118,700元。（圖／萬寶龍提供）



