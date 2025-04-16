賀軍翔吃老本半年首曝光　站台雷達表自認「不斷進化」

▲賀軍翔相隔半年首度公開亮相，出席雷達表活動。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士雷達表（RADO）今發表Anatom系列系列新錶，邀2019年曾為品牌站台的男星賀軍翔擔任嘉賓，是他去年因涉妨害性自主在9月獲不起訴後，相隔半年的第一場公開商業活動，他坦言沒什麼厲害的投資，近半年靠吃老本過活，由於去年的風波是因為爛醉而起 ，他表示目前仍正常喝酒，「但如果沒什麼必要的場合就不去了。」

近半年賀軍翔將生活重心放在家庭，有新戲找上門但未定案，首發商業活動就是為雷達表演繹全陶瓷設計的Anatom高科技系列自動錶，巧合的是此系列與他都1983年誕生，他自認雙方都不斷進化，今所戴的款式為電漿高科技陶瓷版本，另外4款以拋光黑色高科技陶瓷打造錶殼與鍊帶，均搭配拱形錶鏡，錶殼寬度也都擴大至32.5毫米，並搭載具72小時動力儲存的R766型自動上鍊機芯，錶款差異在於全黑或黑金配色，另2款「Jubilé」鑲鑽腕錶則分別於時標或錶鍊拋光精鋼連接鍊節鑲嵌鑽石，展現華麗感。





▲雷達Anatom Jubilé 系列高科技陶瓷腕錶於拋光精鋼連接鍊節鑲嵌124顆鑽石，294,400元。





▲雷達Anatom Jubilé 系列高科技陶瓷腕錶，150,900元。

同為Swatch集團一員的MIDO（美度表），以金色凸顯奢華魅力，推出Commander Gradient 金色腕錶，從錶殼至鍊帶以PVD呈現亮眼金色，搭配黑色漸變設計的面盤，有趣的是周圍深不透光，到面盤中央逐漸通透，讓80小時動力儲存的Caliber 80自動上鍊機芯若隱若現。





▲MIDO Commander Gradient金色腕錶，37,800元。（圖／MIDO提供）