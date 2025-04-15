蕭邦粉紅豹趴手上超萌　獨一無二大作登台

▲蕭邦鑲嵌114.97克拉鑽石與152克拉祖母綠項鍊，與耳環、手鍊、戒指成套 178,800,000元 。（圖／蕭邦提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶暨珠寶名家蕭邦（Chopard）即起至5月9日，在台舉辦高級珠寶與腕錶巡迴展，款款都是全球唯一之作，包含不少深具氣勢的大件項鍊、耳環，連標誌性的動物系列都令人耳目一新，推出鑲有粉鑽、黑鑽與祖母綠的豹形玫瑰金手鐲，戴上豹恰好趴在佩戴者的手腕上，相當討喜。

▲蕭邦鑲嵌70.05克拉枕型黃鑽與白鑽項鍊，另有耳環配成套，69,990,000元。

蕭邦向來是女明星出席國際影展的愛牌，因為設計大器也大膽，總能輕鬆贏得目光，此次來台最高價作品是鑲嵌152克拉祖母綠與114.97克拉鑽石18K白金祖母綠鑽石套鍊，成套販售的品項包括耳環、 手環、戒指，要價超過1.78億元；成套作品還有黃鑽與白鑽項鍊與耳環，身價近逼7000萬元。同場還展出備受貴客喜愛的珠寶錶，一只Green Carpet腕錶的錶圈鑲嵌14.99克拉欖尖形切割紅寶石，展現熱情魅力。





▲蕭邦鑲有粉鑽、黑鑽與祖母綠的豹形玫瑰金手鐲，25,680,000元。





▲印度風格的蕭邦Red Carpet鑲嵌紫水晶、紅碧璽、石榴石、坦桑石、沙弗萊石與淡紫色藍寶石耳環。





▲蕭邦主石為65.52克拉橢圓形切割石榴石的雞尾酒戒，周圍鑲嵌一圈鑽石與橙色藍寶石，13,900,000元。





▲蕭邦Red Carpet珠寶錶，錶圈鑲嵌欖尖形紅寶石，7,590,000元。

義大利珠寶品牌DAMIANI旗下Mimosa含羞草系列珠寶錶，也於錶圈設計做變化，錯落鑲嵌大小不一的珍貴寶石，創造活潑風格，今年新款為搭配soleillé太陽紋錶盤的32毫米款式，面盤色調包括經典黑、巧克力、深邃藍，以及罕見的火紅色與綠色等選擇，周圍環繞錯落有致的美鑽，優雅迷人，此外，品牌也推出從面盤到鍊帶全鑲鑽的奢華版本，展現極致耀眼光芒。





▲DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草18K玫瑰金全鑽腕錶。（圖／DAMIANI提供，以下同）





▲DAMIANI Mimosa含羞草18K白金鑽錶，深綠色太陽紋錶盤與深綠色緞面錶帶款。