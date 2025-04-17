全智賢當LV代言人還不夠　氣場全開成伯爵大全球大使

▲全智賢成為伯爵最新品牌大使。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

43歲南韓女星全智賢4月初造訪日內瓦Ｗatches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展，當天她穿平口禮服現身伯爵（PIAGET）展館參觀，就引發粉絲猜測是否將成為品牌大使，果然今傳出好消息，她正式成為伯爵全球品牌大使，首波形象照中她穿著黑色削肩黑衣，搭配錶展時所戴的SIXTIE與白色蛋白石面盤的Swinging Sautoir長項鍊錶，女神氣場無敵。





▲全智賢4月初現身日內瓦鐘錶與奇蹟錶展，參觀伯爵展館。

全智賢從15歲開始成為雜誌模特兒，2001年演出《我的野蠻女友》爆紅，2014年《來自星星的你》再攀事業高峰，戲裡飾演傲嬌女星的造型曾引領時尚風潮，後來演出《藍色海洋的傳說》也深受歡迎，婚後升格當媽媽無損人氣，精品廣告依然接不停，成為伯爵新任全球品牌大使。

▲全智賢身兼LV品牌大使。（圖／LV提供）

全智賢的時尚代言也不間斷，去年從英倫品牌Burberry代言人身份，迅速成為法國品牌LV（Louis Vuitton，路易威登）大使，足見她的高人氣，LV相中她的原因是認為她能夠完美地融合力量與優雅，無論是在角色還是風格上，都與女裝創意總監Nicolas Ghesquière的理念不謀而合。

