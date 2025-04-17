fb ig video ETtoday search mobile

全智賢當LV代言人還不夠　氣場全開成伯爵大全球大使

>

▲▼全智賢 。（圖／公關照）

▲全智賢成為伯爵最新品牌大使。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

43歲南韓女星全智賢4月初造訪日內瓦Ｗatches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展，當天她穿平口禮服現身伯爵（PIAGET）展館參觀，就引發粉絲猜測是否將成為品牌大使，果然今傳出好消息，她正式成為伯爵全球品牌大使，首波形象照中她穿著黑色削肩黑衣，搭配錶展時所戴的SIXTIE與白色蛋白石面盤的Swinging Sautoir長項鍊錶，女神氣場無敵。

▲▼ 全智賢 。（圖／公關照）

▲全智賢4月初現身日內瓦鐘錶與奇蹟錶展，參觀伯爵展館。

全智賢從15歲開始成為雜誌模特兒，2001年演出《我的野蠻女友》爆紅，2014年《來自星星的你》再攀事業高峰，戲裡飾演傲嬌女星的造型曾引領時尚風潮，後來演出《藍色海洋的傳說》也深受歡迎，婚後升格當媽媽無損人氣，精品廣告依然接不停，成為伯爵新任全球品牌大使。

▲▼ 全智賢 。（圖／公關照）

▲全智賢身兼LV品牌大使。（圖／LV提供）

全智賢的時尚代言也不間斷，去年從英倫品牌Burberry代言人身份，迅速成為法國品牌LV（Louis Vuitton，路易威登）大使，足見她的高人氣，LV相中她的原因是認為她能夠完美地融合力量與優雅，無論是在角色還是風格上，都與女裝創意總監Nicolas Ghesquière的理念不謀而合。
 

►錶展直擊／全智賢禮服造型盡顯完美曲線　搭項鍊錶女神氣場無敵

►錶展直擊／黑口罩遮不了全智賢巨星風采　戴126萬伯爵金錶登機

關鍵字：

全智賢, PIAGET, 伯爵, LV, Louis Vuitton, 路易威登

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#柴犬 散步1小時還想繼續玩！頻咬姐褲管抗議：不想回家

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

南非新星Tyla穿bra上陣大露水蛇腰　閃耀首飾加持又甜又辣

南非新星Tyla穿bra上陣大露水蛇腰　閃耀首飾加持又甜又辣

賀軍翔吃老本半年首曝光　站台雷達表自認「不斷進化」

賀軍翔吃老本半年首曝光　站台雷達表自認「不斷進化」

蕭邦粉紅豹趴手上超萌　獨一無二大作登台

蕭邦粉紅豹趴手上超萌　獨一無二大作登台

「台灣隊長」陳傑憲拍鑽戒廣告示愛　紳士風範迷死人 天梭NBA錶正反面都有亮點　「教練挑戰」24秒計時器一看就懂 拍賣史上最大藍鑽估價逾11.3億　曾是印度大君珍藏 喬治傑生獻給女王的雛菊珠寶經典不敗　藍色款彰顯好氣質 「大馬最美千金」巴黎狂刷愛馬仕　開箱價值逾500萬夢幻包 Dior熱賣的幸運珠寶陣容再壯大　單邊星星耳掛好時髦 GD美甲混搭戒指閃瞎眾人　珠寶大戶狂愛蛇戒包色

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面