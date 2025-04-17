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徐若瑄成功踢走討厭的自己　人生淬煉戴美鑽閃耀

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▲▼ 徐若瑄 。（圖／公關照）

▲徐若瑄戴上Hearts On Fire的INSIDE/OUT系列珠寶展現俏皮的一面。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國鑽石品牌Hearts On Fire近期發表以西裝布料翻摺為靈感的INSIDE/OUT系列珠寶，演繹剪裁藝術的美學，女星徐若瑄特別穿上帥氣的黑白套裝搭配此系列新品，展現帥氣瀟灑的一面，INSIDE/OUT的品名與設計概念也給予她啟發，她坦言「我難忘10歲的勇敢、我驕傲20歲的勇闖、我記得30歲的啟發、我感恩40歲的好運」，才成就今日的她。

▲▼ 徐若瑄 。（圖／公關照）

▲徐若瑄身穿黑白套裝搭配Hearts On Fire的INSIDE/OUT系列珠寶，盡顯女神氣場。

戴上美麗的Hearts On Fire鑽飾，徐若瑄有感而發一顆完美車工鑽石歷經漫長的旅程，才能閃耀極致光芒，與她的人生故事不謀而合，她透露從10歲時獨立照顧弟弟、15歲時從偶像團體出道、20歲時赴日發展與中日文寫詞創作、30歲時拍攝戲劇，再到40歲歷經安胎生下兒子，雖然有汗水淚水、有成就有瓶頸、也曾和死神搏鬥過，但她都心懷感激，今年最大的突破是她踢走了那個曾經討厭過的自己，學會找到內心的平衡。

▲▼ 徐若瑄 。（圖／公關照）

▲徐若瑄戴的Hearts On Fire INSIDE/OUT Flip白K金鑽石戒指，178,000元。

▲▼ 徐若瑄 。（圖／公關照）

▲徐若瑄同時搭配Hearts On FireINSIDE/OUT Flip黃K金鑽石耳環，386,000 元。

徐若瑄戴上Hearts On Fire線條俐落的INSIDE/OUT系列珠寶，展現強大氣場；日本珠寶品牌TASAKI以洶湧波濤的壯闊景象為靈感的Surge系列，也是藉由充滿力與美的金屬線條展現個性美，18K金、白金或櫻花金勾勒出波浪翻騰的曲線，各有戒指、項鍊與耳環款式，單戴即相當搶眼。

▲▼ 徐若瑄 。（圖／公關照）

▲模特兒戴TASAKI Surge白K金鑲鑽耳環562,000元，Surge櫻花金戒指107,000元，Surge白K金鑲鑽戒237,000元。（圖／TASAKI提供）

►Hearts On Fire把珠寶「摺起來」超美　5萬多元就能擁有

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關鍵字：

徐若瑄, Hearts On Fire, TASAKI

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