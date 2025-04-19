頂級紅、藍寶石估價都飆破2億　佳士得台北預覽吸睛

▲香港佳士得5月27日珠寶拍賣亮點是35.09克拉枕型喀什米爾皇家藍寶石戒指「The Regent Kashmir」，估價約272,301,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香港佳士得（Christie’s）今、明（19、20日）兩天於台北萬豪酒店舉辦5月登場的亞太區總部拍賣預覽，具保值甚至增值空間的珍罕寶石成功聚焦，呈獻佳士得近5年以來全球估價最高、預料將衝破2.7億元的35.09克拉枕型喀什米爾皇家藍寶石戒指「The Regent Kashmir」，其淨度高且展現迷人的絲絨藍色，預料將吸引全球買家爭相競投；另一焦點拍品是13.22克拉天然緬甸紅寶石及鑽石戒指「The Regal Ruby」，估價也超過2億元，有望成為近10年來佳士得香港成交價最高的緬甸紅寶石，兩枚難得一見的珍貴寶石將於5月27日上拍。





▲佳士得另一焦點拍品是13.22克拉天然緬甸紅寶石及鑽石戒指「The Regal Ruby」，估價約209,462,000元起。

▲香港佳士得5月2日將拍賣明永樂青花竹石芭蕉紋梅瓶，估價約209,462,000元起。

5月2日登場的佳士得「靛藍若化 重要私人珍藏官窯青花器」單一藏家專場拍賣，也備受矚目，因為3件堪稱永樂、雍正和乾隆三大經典時期的御製瓷器，來源有緒，為同一位私人藏家珍藏超過20年的珍品，其中製於明永樂時期的梅瓶形態優美，瓶身繪以翠竹、湖石和芭蕉的庭院風景，落槌價上看2億元。





▲富藝斯將於5月10日至11日登場的日內瓦鐘錶拍賣，拍賣François-Paul Journe於1991年打造的「寶璣Sympathique N°1」座鐘，估價約39,732,700元起。（圖／富藝斯提供）

5月的拍賣界相當熱鬧，富藝斯（PHILLIPS）將在5月10及11日舉行的日內瓦鐘錶春拍，是慶祝鐘錶部門邁入10周年的重要拍賣，囊括11只來自全球備受推崇的獨立製錶師及品牌慷慨捐贈的時計，收益將會捐贈Philippe及Elisabeth Dufour 伉儷基金會以支援瑞士及全球重大人道主義危機，最受矚目是鐘錶大師François-Paul Journe於1991年打造的「寶璣Sympathique N°1」座鐘與18K金陀飛輪腕錶，是向寶璣創始人Abraham-Louis Breguet於1795年構思出革命性的 Pendule Sympathique系統致敬之作，特色是當腕錶置入座鐘時，Sympathique系統將自動為其上鍊、校時並調校擺輪至同步精度。

