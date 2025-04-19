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Jisoo穿運動內衣配迷你裙上街　零贅肉曲線全都露

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▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo在洛杉磯街頭拍攝Alo形象照。（圖／翻攝sooyaa IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國洛杉磯休閒品牌Alo在歐美深受上流社會與明星網紅喜愛，包括超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、肯黛兒珍娜（Kendall Jenner）都是擁護者，掀起一波穿運動內衣與緊身褲直接上街的流行風潮，走在潮流尖端的BLACKPINK成員Jisoo是品牌代言人，近期就在洛杉磯街頭拍攝最新形象照，她穿著石英粉色運動內衣搭迷你裙入鏡，盡顯零贅肉的完美曲線。

▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo身穿Alo粉紅新裝展現完美體態。（圖／翻攝sooyaa IG）

為了凸顯運動服完美融入日常，身穿Ａlo石英粉色新裝的Jisoo愜意躺在泳池畔、在街頭喝著果昔，一派輕鬆愜意；另一套造型她換上黑色短版背心配緊身褲，外罩寬大外套，又酷又潮。

▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo將Alo休閒裝穿出潮流味。（圖／翻攝sooyaa IG）

Jisoo除了盡心替Alo宣傳，她也是盡責的Dior大使，近期工作與旅遊都背著今年春夏發表的D-Journey Oblique緹花帆布包，特色是具柔軟流暢的線條，風格優雅且實用性高，此系列共有小、中、大三種尺寸，她特別選擇大型款作為工作包。

▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Dior D-Journey Oblique緹花帆布包伴隨Jisoo旅行與工作。（圖／翻攝sooyaa IG）

▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Dior D-Journey Oblique緹花帆布大型包款，170,000元。（圖／Dior提供）

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關鍵字：

Jisoo, Alo, Dior

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