汶萊王子妃斜背16萬鴕鳥皮包遊義　深情望老公甜出汁

▲汶萊馬丁王子駕著豪華名車與身穿香奈兒的妻子Anisha在義大利旅行。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

被譽為「亞洲最帥王子」的汶萊馬丁王子與汶萊航空創辦人孫女的Anisha去年初舉辦豪奢的世紀婚禮後，兩人出席公務外就是四處旅行，馬丁王子分享春季旅行的足跡抵達義大利，無論是兩人的合影或他為妻子拍下的照片，張張都像時尚大片，一張王子妃Anisha頭綁豹紋絲巾、身穿香奈兒（CHANEL）服裝坐在豪華名車上，露出微笑望向老公也緊牽著他，乍看像極了電影劇照，幸福之情溢於言表。





▲汶萊王子妃Anisha斜背Loro Piana約160,000元鴕鳥皮Extra Pocket L19包出遊。（圖／翻攝tmski IG）

多數人旅行時喜歡使用斜背包，既方便也能防小偷，汶萊王子妃Anisha也不例外，春季旅行她背著義大利愛牌Loro Piana約160,000元鴕鳥皮Extra Pocket L19包，此品牌的「靜奢風」（Quiet Luxury）設計深深吸引她，除了擁有不同色的Extra Pocket L19包，也經常穿其頂級面料製成的服裝，展現非凡品味。





▲Anisha乘船遊威尼斯。（圖／翻攝tmski IG）

馬丁王子夫婦的義大利之旅行程豐富，除了開名車兜風，還前往水都威尼斯乘船享受愜意時光，也換上運動服騎馬，兩人形影不離感情甜蜜蜜，而環遊世界的富豪人生更讓大批網友羨慕不已。





▲馬丁王子夫婦享受騎馬時光。（圖／翻tmski IG）