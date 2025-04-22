日本New Balance新款拖鞋神似「台灣藍白拖」！超熟悉配色掀網朝聖

記者鮑璿安／綜合報導

台灣特色的藍白拖應該是每個人家中都有的單品，而最近日本New Balance 也帶來一款全新拖鞋，模樣一曝光就被許多網友熱議，這根本是藍白拖本尊，紛紛驚呼「這是認真的嗎？」、「藍白拖走向國際級」。





▲日本New Balance官網出現新品拖鞋200 N 。（圖／翻攝自官網）



隨著夏季到來，日本New Balance官網出現新品拖鞋200 N，中央運用品牌標誌「N」點綴，從上方看來相當明顯，並且印製完整Logo營造辨識度，不過最顯眼的還是藍色與白色的經典配色，讓人一秒就聯想到藍白拖，幾乎與大家記憶中的模樣如出一轍。這款200 N在性能上仍結合了彈力泡棉鞋床，能貼合腳掌輪廓，發揮減壓緩震效果，日本售價大約5,940日圓 (約台幣1370 元)，另外也帶來了白色與黑色版本，目前台灣官網暫無販售。





▲黑白配色。（圖／翻攝自官網）

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▲全球代言人Hanni也上腳UGG全新GoldenRise涼鞋 。（圖／品牌提供）



美國鞋履品牌UGG除了雪地靴之外也有更多鞋履選擇，2025春夏系列以「大春之力」（Big Spring Energy）打開本季的篇章，全新GoldenRise涼鞋以三合一厚底涼鞋為亮點，具有可拆卸式鞋帶設計，提供靈活的腳面調整，而背帶則可繞於腳踝，或換成更短的腳踝帶，甚至完全拆除變成瞬穿的涼鞋，快速變換三種不同的穿法，變身涼鞋、腳踝帶涼鞋或包覆式涼鞋。