fb ig video ETtoday search mobile

張韶涵再現《公主小妹》裝扮夢回18年前　美貌完全凍齡方法公開

>

文／美人圈

張韶涵驚喜再扮《公主小妹》皇甫珊，令人震驚18年後美貌完全凍齡！張韶涵不僅很能唱歌，更曾經主演過《MVP情人》、《海豚灣戀人》、《愛殺17》以及《公主小妹》等偶像劇，時隔18年，近期為了綜藝節目，再度換上18年前的造型，極佳凍齡狀態令人大嘆：「看不出已經43歲！」、「還是很有少女感！」

張韶涵再扮《公主小妹》皇甫珊，18年後美貌完全凍齡！

張韶涵過去主演經典偶像劇《公主小妹》皇甫珊一角，甜美造型令人印象深刻，在當年火紅一波！時隔18年，現年43歲的張韶涵再扮經典貴族學生制服造型，換上白襯衫、紅灰菱格紋背心、百褶短裙、及膝長襪，就連髮型也復刻，讓人再度讚嘆張韶涵太會保養，有夠凍齡，讓粉絲宛若夢回2007年，直呼「青春回來了」、「記憶中的小麥小姐依舊一模一樣」！

▲張韶涵 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲左圖為2007年的張韶涵《公主小妹》學生造型；右圖為2025年。（圖／微博@芒果媽媽、微博@新浪電視）

BEAUTY編以下也統整張韶涵堅持多年的凍齡保養方法，從身材到肌膚管理技巧通通有感，趕緊抄筆記！

張韶涵凍齡保養技巧一.透過「戒糖」，做到真正抗老

張韶涵透過「戒糖」成功凍齡，完全看不出已經43歲！因為「糖」會附著在膠原蛋白上，不僅是使肌膚變得蠟黃，更會加快衰老速度、紋路增加等，因此，張韶涵多年前便開始堅持「戒糖」，包含不喝飲料、不吃含糖食品、不吃精緻澱粉，也建議可透過蜂蜜水、檸檬水、五穀雜糧、全麥麵包來取代，循序漸進的戒，現在的張韶涵，會在運動後吃蕎麥麵與地瓜，不過絕不碰「高糖高脂」的食物。

▲張韶涵 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲張韶涵完全看不出已經43歲。（圖／IG@angela_zhangshaohan，下同）

張韶涵凍齡保養技巧二.每天自製果汁

藝人工作有時無法準時吃飯、正常作息，這時候，張韶涵習慣透過「自製果汁」來補充能量、同時加強養顏美容的效率！張韶涵過去就曾公開自己的果汁食譜，例如：有超強抗氧化能力的石榴籽、可幫助排毒的百香果＋檸檬＋雪梨，又或是多補充藍莓、小番茄等都是抗氧化程度高且甜度不高的水果選擇。

▲張韶涵 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲張韶涵透過自製果汁來補充能量。（圖／小紅書@張韶涵）

張韶涵凍齡保養技巧三.改吃「燕麥」

麵包好吃但熱量高，張韶涵分享自己多年前就開始改吃燕麥，不僅熱量低，也具有高纖維，能幫助腸胃蠕動，讓身體維持良好的代謝，不讓廢物囤在體內，影響代謝、導致便秘。須注意的是，燕麥需挑選無糖款，透過不同的配料來豐富口味，讓營養更均衡。

▲張韶涵 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

張韶涵凍齡保養技巧四.運動首推「皮拉提斯」

為了更好的維持身材與狀態，張韶涵認為「肌耐力與核心很重要！」因此她激推已經鍛鍊多年的皮拉提斯，透過伸展的過程，可以感受到身心靈放鬆，也能使肌肉線條變得修長好看。

▲張韶涵 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

張韶涵凍齡保養技巧五.適當「不用洗面乳」

與多數女星一樣，肌膚保養方面張韶涵同樣重視保濕與清潔。不過，為了維持最佳狀態，張韶涵還有眾多心法，像是：「皮膚本身需要有一定的油脂，所以過度清潔反而會使細紋、斑點變明顯。」因此張韶涵奉行「不用洗面乳」洗臉，減去洗面乳的過度清潔，使肌膚更穩定，不過，並非每天都不洗臉，而是一天之中的早晚清潔保養，擇一個時段不使用洗面乳即可。

▲張韶涵 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

張韶涵凍齡保養技巧六.保養手法要輕柔

張韶涵保養手法堅持「不拉扯、不搓揉、不拍打」！不光是洗面乳清潔頻率，張韶涵很注重手法，洗臉時堅持水溫要比體溫低一點，為肌膚更友善；沖洗卸妝、洗臉泡泡時，是用「潑水」帶走髒污，最後用洗臉巾溫柔按壓掉水珠與髒汙，而非搓揉；尤其，從卸妝到保養，張韶涵長年都是將保養品放到手心均勻揉開，接著用溫柔彈壓的手法放到肌膚上，尤其眼角、嘴角更要輕柔，減少因拉扯可能帶來的紋路、老化。

▲張韶涵 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

延伸閱讀

石原里美美出新高度！石原里美保養技巧公開，後天變美的最佳範本，練出零死角美貌

太妍復刻10年前造型，少女感依舊！36歲保養方法全公開：不用化妝水、隨身攜帶它！

韓佳人「出道前」死亡角度照曝光！40+天然美貌凍齡保養技巧：這招超簡單，人人可做到

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 張韶涵, 公主小妹, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

「人前人後反差大」星座Top 3 　天秤隱忍只是不想破壞關係

「人前人後反差大」星座Top 3 　天秤隱忍只是不想破壞關係

小Ｓ二女兒Lily名牌風衣加身　17歲擁卡地亞經典珠寶

小Ｓ二女兒Lily名牌風衣加身　17歲擁卡地亞經典珠寶

星巴克4／22推「大杯以上買一送一」　帶環保杯去喝咖啡吧！

星巴克4／22推「大杯以上買一送一」　帶環保杯去喝咖啡吧！

交往進入「舒適期」的4個跡象！全中就離老夫老妻不遠了 「5個方法」讓你不當月光族　無痛存錢技巧一次看 「我們不同，但誰都沒錯」　當溝通無效最成熟的相處是尊重彼此的想法 2025新錶／江詩丹頓3大工藝演繹日內瓦鐘樓　積家花卉琺瑯錶生動 張韶涵再現《公主小妹》裝扮夢回18年前　美貌完全凍齡方法公開 G-SHOCK環保材質霸氣錶登場　廢棄食材染出錶帶漂亮色調 頭皮老是有股油味怎麼辦？4大關鍵讓頭氣不再纏身

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面