張韶涵再現《公主小妹》裝扮夢回18年前　美貌完全凍齡方法公開

文／美人圈

張韶涵驚喜再扮《公主小妹》皇甫珊，令人震驚18年後美貌完全凍齡！張韶涵不僅很能唱歌，更曾經主演過《MVP情人》、《海豚灣戀人》、《愛殺17》以及《公主小妹》等偶像劇，時隔18年，近期為了綜藝節目，再度換上18年前的造型，極佳凍齡狀態令人大嘆：「看不出已經43歲！」、「還是很有少女感！」

張韶涵再扮《公主小妹》皇甫珊，18年後美貌完全凍齡！

張韶涵過去主演經典偶像劇《公主小妹》皇甫珊一角，甜美造型令人印象深刻，在當年火紅一波！時隔18年，現年43歲的張韶涵再扮經典貴族學生制服造型，換上白襯衫、紅灰菱格紋背心、百褶短裙、及膝長襪，就連髮型也復刻，讓人再度讚嘆張韶涵太會保養，有夠凍齡，讓粉絲宛若夢回2007年，直呼「青春回來了」、「記憶中的小麥小姐依舊一模一樣」！

▲左圖為2007年的張韶涵《公主小妹》學生造型；右圖為2025年。（圖／微博@芒果媽媽、微博@新浪電視）

BEAUTY編以下也統整張韶涵堅持多年的凍齡保養方法，從身材到肌膚管理技巧通通有感，趕緊抄筆記！

張韶涵凍齡保養技巧一.透過「戒糖」，做到真正抗老

張韶涵透過「戒糖」成功凍齡，完全看不出已經43歲！因為「糖」會附著在膠原蛋白上，不僅是使肌膚變得蠟黃，更會加快衰老速度、紋路增加等，因此，張韶涵多年前便開始堅持「戒糖」，包含不喝飲料、不吃含糖食品、不吃精緻澱粉，也建議可透過蜂蜜水、檸檬水、五穀雜糧、全麥麵包來取代，循序漸進的戒，現在的張韶涵，會在運動後吃蕎麥麵與地瓜，不過絕不碰「高糖高脂」的食物。

▲張韶涵完全看不出已經43歲。（圖／IG@angela_zhangshaohan，下同）

張韶涵凍齡保養技巧二.每天自製果汁

藝人工作有時無法準時吃飯、正常作息，這時候，張韶涵習慣透過「自製果汁」來補充能量、同時加強養顏美容的效率！張韶涵過去就曾公開自己的果汁食譜，例如：有超強抗氧化能力的石榴籽、可幫助排毒的百香果＋檸檬＋雪梨，又或是多補充藍莓、小番茄等都是抗氧化程度高且甜度不高的水果選擇。

▲張韶涵透過自製果汁來補充能量。（圖／小紅書@張韶涵）

張韶涵凍齡保養技巧三.改吃「燕麥」

麵包好吃但熱量高，張韶涵分享自己多年前就開始改吃燕麥，不僅熱量低，也具有高纖維，能幫助腸胃蠕動，讓身體維持良好的代謝，不讓廢物囤在體內，影響代謝、導致便秘。須注意的是，燕麥需挑選無糖款，透過不同的配料來豐富口味，讓營養更均衡。

張韶涵凍齡保養技巧四.運動首推「皮拉提斯」

為了更好的維持身材與狀態，張韶涵認為「肌耐力與核心很重要！」因此她激推已經鍛鍊多年的皮拉提斯，透過伸展的過程，可以感受到身心靈放鬆，也能使肌肉線條變得修長好看。

張韶涵凍齡保養技巧五.適當「不用洗面乳」

與多數女星一樣，肌膚保養方面張韶涵同樣重視保濕與清潔。不過，為了維持最佳狀態，張韶涵還有眾多心法，像是：「皮膚本身需要有一定的油脂，所以過度清潔反而會使細紋、斑點變明顯。」因此張韶涵奉行「不用洗面乳」洗臉，減去洗面乳的過度清潔，使肌膚更穩定，不過，並非每天都不洗臉，而是一天之中的早晚清潔保養，擇一個時段不使用洗面乳即可。

張韶涵凍齡保養技巧六.保養手法要輕柔

張韶涵保養手法堅持「不拉扯、不搓揉、不拍打」！不光是洗面乳清潔頻率，張韶涵很注重手法，洗臉時堅持水溫要比體溫低一點，為肌膚更友善；沖洗卸妝、洗臉泡泡時，是用「潑水」帶走髒污，最後用洗臉巾溫柔按壓掉水珠與髒汙，而非搓揉；尤其，從卸妝到保養，張韶涵長年都是將保養品放到手心均勻揉開，接著用溫柔彈壓的手法放到肌膚上，尤其眼角、嘴角更要輕柔，減少因拉扯可能帶來的紋路、老化。

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