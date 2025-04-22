陳喬恩愛馬仕柏金包伴遊福岡　提把綁蝴蝶結「一言難盡」　

▲陳喬恩婚後幸福甜蜜，經常出國旅遊。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩愛與老公、馬來西亞富二代藝術家Alan（曾偉昌）婚後幸福美滿，經常四處旅行、探索美食，近日兩人首次到日本福岡旅行，從知名的博多拉麵、牛腸鍋開始吃起，而熱愛的陳喬恩旅行少不了愛馬仕包（HERMÈS）伴遊，此次帶著經典柏金包出遊，還一時興起替包包提把綁上蝴蝶結，不過她對成果似乎不甚滿意。

▲陳喬恩帶愛馬仕柏金包遊福岡，自己在包上綁蝴蝶結不甚滿意。（圖／翻攝iam_joechen IG）

許多愛馬仕藏家喜歡為包款提把綁上品牌絲巾，兼具保護與裝飾性，陳喬恩也為柏金包纏上絲巾並綁出蝴蝶結，但她自認綁得亂七八糟、一言難盡，顯然還是需要愛馬仕店員再傳授一次。

▲陳喬恩逛街逛到自己買了還沒穿的N°21綠色洋裝。（圖／翻攝iam_joechen IG）

向來把逛街當運動的陳喬恩，福岡行不忘走進精品店欣賞最新流行時尚，見到她已買下的設計師品牌N°21細肩帶綠色洋裝，但福岡仍有點冷，此行她沒機會穿這件新衣；而逛到水果攤，身為吃貨的她自招不愛水果，即使眼前都是人見人愛的日本草莓，她也不為所動。

▲陳喬恩自招不愛吃水果，見到滿滿的日本草莓也不爲所動。（圖／翻攝iam_joechen IG）

