G-SHOCK環保材質霸氣錶登場　廢棄食材染出錶帶漂亮色調

▲G-SHOCK推出兩款以環保材質製成的錶款GA-010CE-2A（左）4,700元，GD-010CE-5腕錶3,900元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

為響應4月22日世界地球日，CASIO旗下G-SHOCK推出以環保材質製成的GA-010CE-2A指針與數位雙顯腕錶以及GD-010CE-5數位顯示錶，兩款新錶均擁有霸氣的大尺寸，以實際行動減少碳排放並降低對環境的衝擊，內載10年長效電池，照樣維持防水200米、耐衝擊等實用功能。





▲G-SHOCK GA-010CE-2A腕錶的錶殼材質以再生樹脂製作。

G-SHOCK新款GA-010CE-2A與GD-010CE-5腕錶，殼部分使用生質樹脂製成；錶帶則採用具備耐用的再生材質CORDURA® re/cor™，由高耐用度的CORDURA®纖維與PET回收塑膠纖維交織而成，而其色調也與環境保護緊密相扣，品牌與致力於食材再利用的FOOD TEXTILE計畫合作，將原本作為廢棄物的食材轉化為天然染料，新錶GA-010CE-2A運用來自紅蕪菁的染料，GD-010CE-5的錶帶則選用紫錐花萃取物染製，呈現自然氣息的色調，既環保也能展現時尚風格。





▲Ｇ-SHOCK錶帶的染色與致力於食材再利用的FOOD TEXTILE計畫合作。

CITIZEN也積極為地球盡一份心力，致力於打造靠光就能轉化為驅動錶款能量的光動能腕錶，同時尋求再回收利用的環保材質，旗下CITIZEN L女錶最新的咖啡色錶款EM1163-09X，即採用蘋果皮環保材質錶帶，不僅質感好，同時也是環境永續的具體實踐。





▲CITIZEN L系列咖啡色錶款EM1163-09X使用蘋果皮環保材質錶帶，14,800元。（圖／CITIZEN提供）