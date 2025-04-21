韓星潔西卡辦粉紅派對慶生　愛馬仕甜美凱莉包搶鏡

▲Jessica舉辦36歲生日派對，穿大陸設計師於洛杉磯成立的品牌Nana Jacqueline白色小洋裝。（圖／翻攝jessica.syj IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓團少女時代出身的Jessica潔西卡（鄭秀妍）18日歡慶36歲生日，特別舉辦慶生派對姊妹淘同歡，包括她的明星妹妹Krystal、名模Irene Kim等都遵循粉紅dress code出席，現場餐桌佈置到氣球也清一色都是粉紅色，壽星則連換白色與粉紅俏麗洋裝，配上她收藏的愛馬仕（HERMÈS）粉紅凱莉包，甜美可人。

▲Jessica（右）與模特兒Irene Kim都穿上甜美粉紅裝同樂。（圖／翻攝jessica.syj IG）

Jessica 慶生派對的服裝經過精心挑選，第一套白色迷你裙來自大陸設計師雙人組於洛杉磯創立的品牌Nana Jacqueline，以少女風格的設計著稱，她同時搭配閃亮冠冕，宛如公主；第二套同樣露香肩的蕾絲領水晶粉紅洋裝，則出自英國品牌self-portrait，她搭配過膝蝴蝶結絲襪與亮片鞋，展現芭比風格。

▲Jessica（右）的明星妹妹Krystal也參加慶生派對，Jessica的粉紅愛馬仕凱莉包很吸睛。（圖／翻攝jessica.syj IG）



浪漫的粉紅主題穿搭少不了夢幻包款，身為名牌控的Jessica收藏許多愛馬仕經典包款，生日派對這天就拎著愛馬仕粉紅色的凱莉包，伴她度過難忘的36歲生日。

