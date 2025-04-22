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家裡東西越多越不快樂　4個步驟「幫家瘦身」

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▲生活,質感,極簡。（圖／unplash）

▲把生活回歸質感與極簡，會看到更多風景。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

極簡主義的生活方式漸漸被更多人熟悉，或許我們一般人無法企及，但在塞滿想法、慾望、物質的每人生活中，也許我們可以從改變幾件小事，來讓「極簡」這種想法把我們變得更快樂、也更平靜。

極簡生活不是苦行僧，而是憶起「生活的基本」，有時我們為了某件事煩惱，或是想得到甚麼的慾望難過，但得到了之後，才發現那件事或那個東西，自己根本不需要，而這些多餘的煩惱，總是困擾著我們，人們常常被慾望綑綁監禁，只為那些無意義的情境。

▲▼極簡生活5原則。（圖／Unsplash）

▲有時候是自己困住了自己。

好好的選衣服
不要總是選擇買些低價的衣服，覺得不想穿時就丟掉就好，不但為世界製造垃圾，久而久之你也會忘了你真正喜好是什麼，站在鏡子前確定你的風格，然後買件好的、耐穿的款式跟材質，不用太多件衣服壓垮你的衣櫥，只要最適合你的幾件，其餘的事就留給質感來宣揚你的品味。

▲生活,質感,極簡。（圖／unplash）

▲衣服選得好，就不用用量來充數。

盤點半年都沒碰的東西
可以把一個月某一天設為「盤點日」，審視家中有多少半年以上都沒碰過的商品，除了家裡常備的避難物品或使用工具外，好好審視這些使用率少的商品，評估自己是否真的需要它，如果不要就轉送人或回收吧。

▲生活,質感,極簡。（圖／unplash）

▲定期審視家中物品。

買東西時要想著「如何丟」
不要把購物當成紓壓的方式，購物是一種添購解決生活問題的「方法」，只想著我要擁有這個還不夠，請想想「如果我要丟掉它時如何處理？」、「它會造成壓力嗎？或是污染？」特別是你想購買大型家居或物品的時候。

▲生活,質感,極簡。（圖／unplash）

▲只留下真正需要的，其他留給空間。

包包裡不放超過10個商品
你或許覺得10件東西很多，但算一算包包內的東西，80%的人都會放超過10件物品，帶著一堆無用的東西背著跑，讓你身體累跟著心也累，過濾出什麼是你最需要的，並學習選擇，才能持續練習，通常極簡主義者的包包不會超過5樣東西。

▲生活,質感,極簡。（圖／unplash）

▲選擇最需要攜帶的物品，是種日常練習。

關鍵字：

極簡生活, 快樂, 平靜, 衣櫥, 革命

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