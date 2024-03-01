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42歲全智賢重演《藍海》人魚　鏡頭近拍也不顯老超誇張

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

為了追求完美的上鏡，女明星通常都會專注在肌膚的保養與妝容的打造，最近兩大巨星就展現出女人十足的優雅與大氣，完全不懼歲月的痕跡，優雅出鏡。

＃全智賢重現藍色海洋傳說

▲全智賢,艾蜜莉布朗,海洋拉娜,香緹卡,彩妝,保養。（圖／品牌提供）

已經42歲的全智賢最近不僅超帥氣的看秀去，沒有戲劇演出，工作依然不間斷，參與了奧斯卡獲獎導演Michel & Olivier Gondry執導的全新大片，為海洋拉娜展現出最完美的狀態，即使鏡頭近距離拍攝，也展現出零細紋的無死角狀態，簡直美得超驚艷。

▲全智賢,艾蜜莉布朗,海洋拉娜,香緹卡,彩妝,保養。（圖／品牌提供）

在廣告中，只見全智賢以一身深藍色平口洋裝亮相，手拿超熱賣的舒芙乳霜，一秒進入奇幻空間，展現出專屬姊系的鬆弛感，換上多套穿搭、展現不同樣貌的同時，卻美貌依舊，然後縱身一躍進入大海裡面，宛如《藍色海洋的傳說》上演，喚醒粉絲們的回憶。

＃艾蜜莉布朗41歲不顯老

▲全智賢,艾蜜莉布朗,海洋拉娜,香緹卡,彩妝,保養。（圖／品牌提供）▲全智賢,艾蜜莉布朗,海洋拉娜,香緹卡,彩妝,保養。（圖／品牌提供）

英國女演員艾蜜莉布朗因《穿著Prada的惡魔》爆紅，最近出席「英國奧斯卡」的英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards），以一身華麗的禮服亮相，展現出精緻奢華的感覺，為了襯托出整體的高級感，特別與好萊塢知名彩妝師Jenn Streicher合作，更是使用香緹卡2024年全新的限量優雅海龜彩妝系列，打造出大氣的妝容造型。

▲全智賢,艾蜜莉布朗,海洋拉娜,香緹卡,彩妝,保養。（圖／品牌提供）

艾蜜莉布朗擁有迷人的好氣質，儘管已經41歲，狀態依舊維持得超級好，澎彈飽滿的肌膚狀態，運用自然細緻的眼影色澤帶出眼部的深邃感，以及根根分明的睫毛與俐落眼神，然後花妍香頌唇膏優雅海龜限定版，一抹水潤顯色帶出自然紅潤，看起來精緻又年輕。

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全智賢, 艾蜜莉布朗, 海洋拉娜, 香緹卡, 彩妝, 保養

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