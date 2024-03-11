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網路瘋傳「三油二霜」法！養膚更深層、高效滋潤超有感

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記者李薇／台北報導　圖／小紅書、品牌提供

肌膚的保養分為很多種，根據每個人的狀態與膚況不同，對於產品的吸收能力以及展現狀態也會不一樣，最近在網路就流行「三油二霜」法，透過與肌膚更親膚的質地，幫助肌膚達到深層的滋養。

▲茱莉蔻,Jurlique,Revive,海洋拉娜,保養,。（圖／小紅書、品牌提供）

STEP 1：在肌膚洗完臉之後，可以先用以水為基底、少量精華油的單品，先打開肌膚通道，幫助後續保養吸收。

＃Jurlique 賦活再生發光雙精萃，30ml、售價2900元

▲茱莉蔻,Jurlique,Revive,海洋拉娜,保養,。（圖／小紅書、品牌提供）

來自澳洲的天然純淨保養品牌Jurlique以有機農法製作出的植物萃取，推出全新的賦活再生，超高濃度的天然高效配方，養護肌膚超療癒，這次搭配高肌能複合物，蘊含紫錐花、鳶尾花根、接骨木花與聖羅勒，可以帶給肌膚光透細嫩狀態。

STEP 2：接著使用眼部精油滾珠瓶，畫圓按摩眼周肌膚，舒緩壓力。

＃茱莉蔻 賦活再生發光眼萃冰珠，售價2000元

▲茱莉蔻,Jurlique,Revive,海洋拉娜,保養,。（圖／小紅書、品牌提供）

茱莉蔻首次推出滾珠瓶的眼部保養，冰涼的滾珠設計可以幫助舒緩眼周壓力，裡面含有高能量的向日葵籽油、荷荷芭籽油、野大豆油、酪梨油作為基底，可以潤澤保濕細紋，搭配薑黃、罌粟花，無事就可以隨時滾滾，幫助眼周明亮。

STEP 3：然後使用乳霜單品，全臉厚敷，可以搭配保鮮膜面膜，加強深透與吸收，大約敷10分鐘之後，就可以拿下面膜，按摩讓乳霜吸收，最後使用熱毛巾敷臉，並帶走多餘的乳霜。

＃海洋拉娜 晶凍凝霜，售價7800元

▲茱莉蔻,Jurlique,Revive,海洋拉娜,保養,。（圖／小紅書、品牌提供）

經典乳霜可以說是海洋拉娜家喻戶曉的神級單品，針對不同的膚況都有相對應的頂級乳霜，再度推出晶凍凝霜，比起舒芙乳霜更輕盈的質地，適合夏天或是油性肌膚使用，內含奇蹟活凝金萃成分，並以超微水晶球結構網層層鎖在肌膚，油水平衡抗老修護。

STEP 4：接著使用天然的美容油，全臉按摩同時幫助營養滋潤滲透，也可以搭配按摩棒或是刮痧板，幫助臉部提拉排水。

＃RéVive 極緻特潤精華油，售價11500元

▲茱莉蔻,Jurlique,Revive,海洋拉娜,保養,。（圖／小紅書、品牌提供）

從醫學角度出發的RéVive將抗老核心獨創複合新生胜肽、獨創複合澎潤胜肽結合，推出全新的精華油，細膩的質地一抹秒吸收，滋潤肌膚的同時又可以達到完美的澎彈抗老，植物性萃取精華更好吸收，一夜立刻發光有感。

STEP 5：最後使用眼霜在眼周肌膚附近塗抹，加強深層修護，重現肌膚明亮度。

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關鍵字：

茱莉蔻, Jurlique, Revive, 海洋拉娜, 保養

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