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THREE驚傳撤台！5月19日7櫃位陸續終止營業　粉絲：捨不得我的愛牌

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THREE,保養,彩妝,東方美集團,。（圖／THREE IG）

記者李薇／台北報導　圖／THREE IG

天然植萃保養品牌THREE在13日傳出撤台消息，將於5月19日結束所有台灣專櫃的經營，8月31日後完全結束品牌代理，其原因出於日本品牌方在經營方面的策略調整以及人事異動，而會員權益在4月30日前兌換完畢，其後失效。

由東方美集團代理的日本植萃品牌THREE於2014年正式登陸台灣，至今邁入第10年，受到日本母公司經營人事的大幅調整，導致經營策略改變，即將結束專櫃營運，旗下北中南7個專櫃將從5月19日開始陸續關閉，8月31日就完全結束品牌代理。

THREE,保養,彩妝,東方美集團,。（圖／THREE IG）

而消費者最關注的會員權益，包括：購物消費回饋、生日禮等相關優惠券，也將在4月30日必須全數更換完畢，逾期就會失效。許多網友得知撤台消息，也在粉絲團留言，「真捨不得」、「天啊！我的愛牌」、「好可惜！產品很棒的品牌」。

東方美集團一直以來旗下代理品牌多以日系美妝或英國香氛為主，除了THREE之外，旗下還包含Kanebo、SUQQU、RMK、Aromatherapy Associates、Heyland & Whittle、STONEGLOW等，在台灣成立超過50年，每個品牌都很有人氣，受到許多粉絲喜愛。

THREE,保養,彩妝,東方美集團,。（圖／THREE IG）

在天然保養尚未風靡的時代，THREE就以「上蒼的處方籤」作為品牌靈魂概念，旗下產品多以天然植萃成分製作，療癒的氣息與質地受到很多粉絲的喜愛，其中，當家經典之作的平衡潔膚油更是美容大賞的常勝軍，自然由來指數93%的成分，採用日本當地茶籽製作，很多人都是用過就回不去。

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關鍵字：

THREE, 保養, 彩妝, 東方美集團

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