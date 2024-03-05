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專為Jisoo打造的「糖葫蘆唇色」美瘋！限定蝴蝶餅奶油氣墊太可愛

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記者李薇／台北報導

限量的單品總是讓人心動，以下就盤點多款限量的美妝小物，不僅顏色超美、質感神優秀，不手刀搶可就來不及！

＃迪奧 癮誘粉漾潤唇膏 #061果凍珊瑚，售價1380元

▲迪奧,蘭芝,THREE,彩妝,限量,。（圖／品牌提供）

曾讓粉絲用了10條以上的癮誘粉漾潤唇膏，推出專為Jisoo打造的御用色選#061果凍珊瑚，淡雅的橘色調加上護唇滋潤效果，可以輕鬆打造出「糖葫蘆」般的晶瑩剔透水潤唇妝，一抹細紋隱形展現出澎潤飽滿的QQ美唇，再度搶攻女孩荷包。

＃蘭芝 NEO型塑霧感氣墊EX－NEO BAKERY烘焙限定版，售價1500元

▲迪奧,蘭芝,THREE,彩妝,限量,。（圖／品牌提供）

蘭芝超熱賣的NEO型塑霧感氣墊EX，在3月推出限定版的包裝，超可愛烘焙餐點躍上奶油色的方圓形氣墊粉盒，有蝴蝶餅、杯子蛋糕或是法式可頌，每一款都很療癒，裡面的霧面持妝氣墊粉餅更是台灣女性愛用的神器，一拍油光秒隱形。

＃THREE AROMA護手霜－城中之櫻，售價1200元

▲迪奧,蘭芝,THREE,彩妝,限量,。（圖／品牌提供）

櫻花是每年日系品牌出限定商品的重點主題，2024年THREE運用100%天然精油，揉和薰衣草、玫瑰與廣藿香等元素，打造出浪漫粉紅綻放的迷人氣息，構築出天空與櫻花的絕美盛況，清爽不黏膩的護手霜一抹在膚溫間化開，譜出最療癒的養護SPA享受。

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關鍵字：

迪奧, 蘭芝, THREE, 彩妝, 限量

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