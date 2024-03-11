全台都在缺貨！Threads爆紅3款高CP值美妝小物

記者李薇／台北報導 圖／翻攝自IG、官網

年輕人的社群網站從FB轉到IG或是Threads，不僅在上面抒發情緒、分享趣事，當然也會有推坑好物，近期就有不少款單品，都是被網友推薦然後一掃而空，甚至跑多家美妝店都買不到，全台大缺貨，百原價就可以擁有專櫃等級妝效，CP值超高。

＃solone 補水柔焦妝前精華，30ml、售價320元

以刷具在台灣打出知名度的solone近年陸續推出粉底、遮瑕等彩妝單品，其中，這一款上市已久的妝前精華最近在Threads討論度超高，因為上臉效果可以讓底妝超貼膚，服貼不卡紋，所以受到很多粉絲瘋搶，甚至一次跑3家藥妝店都不一定有貨，一支難求。

＃KOSE 光映透集中調理禦痘面膜，7片，售價260元

講求環保的日系品牌向來都會推出袋裝的多片面膜單品，打造速效的保養美肌，這一款高絲開架的面膜在日本上市粉紅色穩膚款的時候，就已經大受好評，與插畫家MIYAMA AYUMI合作的可愛包裝，也是讓人心動關鍵，在台灣則是黃色款被搶爆，調理痘痘快速有效，一敷有感，難怪粉絲都在搶。

＃KATE 粹選單色眼影，售價200元

近年彩妝流行趨勢就是眼下臥蠶，澎彈的飽滿感可以呈現出可愛迷人的妝容，KATE這顆單色眼影就可以打造出立體的效果，一抹立刻超有感，很多用過的人都覺得很讚，不會有日系眼影比較自然透明的感覺，同時粉質又很細膩服貼。