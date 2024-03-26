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《淚之女王》金秀賢、金智媛配戴「靈蛇婚戒」！羅人友50萬鑽戒套牢朴敏英

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG、品牌官網、netflixkr IG

想要踏入結婚殿堂的情侶對於婚戒還沒有想法嗎？最近不少韓劇裡面的婚戒都很美，想要跟戀人擁有好看百搭又經典的樣式，這樣選就對了。

＃《淚之女王》BVLGARI寶格麗SERPENTI VIPER戒指

▲淚之女王,金秀賢,金裕貞,金智媛,朴敏英,羅人友,宋江,時尚,婚戒,BVLGARI,寶格麗,Buccellati,carattwo。（圖／IG）

最近很紅的韓劇《淚之女王》由金秀賢與金智媛搭擋演出，兩人在劇中飾演夫妻，在第一集就演出兩人幸福結婚的畫面，結婚畫面不僅致敬玄彬與孫藝真結婚的場景，兩人選擇的婚戒挑了BVLGARI寶格麗SERPENTI VIPER的戒指，此系列以靈蛇作為靈感設計，白金材質搭配鑽石鑲嵌，簡約又大氣，非常經典。

＃《和我老公結婚吧》Buccellati ANTIOPE戒指

▲淚之女王,金秀賢,金裕貞,金智媛,朴敏英,羅人友,宋江,時尚,婚戒,BVLGARI,寶格麗,Buccellati,carattwo。（圖／IG）

朴敏英在《和我老公結婚吧》飾演重生的女子，在劇中與「暖男部長」羅人友最後邁入婚禮殿堂，兩人選擇了義大利頂級珠寶Buccellati的ANTIOPE戒指，白金的設計可以選擇鑲嵌0.50克拉至1.29克拉的主石，售價50萬起。

＃《與惡魔有約》carattwo戒指

▲淚之女王,金秀賢,金裕貞,金智媛,朴敏英,羅人友,宋江,時尚,婚戒,BVLGARI,寶格麗,Buccellati,carattwo。（圖／IG）

由宋江、金裕貞主演的《與惡魔有約》在劇中兩人也是兩人步入禮堂，當時交換的結婚戒指，出自南韓設計師品牌carattwo專門為此劇設計，白金鑲嵌鑽石的長方形格紋組成，不僅很百搭，看起來也很有質感。

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