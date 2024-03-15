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仙女臂、性感翹臀輕鬆擁有！居家就可以做的4個輕瑜伽

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記者李薇／台北報導

運動不僅可以讓身體更好，也可以雕塑身體曲線，以下就分享4個居家就可以做的超簡單動作，輕鬆就可以打造出纖細的手臂與翹臀。

第一式　仙女細手臂術

1.坐在地板上，雙膝彎曲、腳掌踏地，手臂後撐身體。

▲諾瑪瑜伽,LIFORME,瑜伽。（圖／品牌提供）

2.吸氣，用手臂力量抬高臀部，使身體形成一條直線，同時收縮臀部和手臂肌肉，維持姿勢10至15秒，然後慢慢放下臀部，重複動作 10 次。

▲諾瑪瑜伽,LIFORME,瑜伽。（圖／品牌提供）

第二招　超模翹臀術

1.四肢跪姿，手掌與肩膀對齊，膝蓋與臀部對齊。

▲諾瑪瑜伽,LIFORME,瑜伽。（圖／品牌提供）

2.吸氣，用右腿力量向後伸展，使右腿與身體呈直線，同時保持身體平衡，保持姿勢5至10秒，然後慢慢放下右腿，換左腿重複動作，每次10次。

▲諾瑪瑜伽,LIFORME,瑜伽。（圖／品牌提供）

第三招　船式瑜伽消腹術

1.雙腳屈膝坐在瑜珈墊上，吸氣後上身向後傾，雙腳離地往上抬，直到小腿與地面平行，待身軀穩定後，慢慢將雙腿向天空伸直，腳尖打直，要感受腹部被擠壓的力量。

▲諾瑪瑜伽,LIFORME,瑜伽。（圖／品牌提供）

2.慢慢將雙手往前伸與地面平行，身體呈現V字型，像一艘船一樣，注意過程中保持呼吸暢通，維持這個姿勢30秒，重複動作1至3次。

▲諾瑪瑜伽,LIFORME,瑜伽。（圖／品牌提供）

第四招　塑腿細線條術

▲諾瑪瑜伽,LIFORME,瑜伽。（圖／品牌提供）

1.側躺姿，ㄧ腳伸直、一腳踩在另一腿前方大腿內側彎曲膝蓋踩地做支撐，伸展腳透過腹部核心運用及大腿內側肌力往上抬腿鍛煉，每輪做10下，做5輪。

▲諾瑪瑜伽,LIFORME,瑜伽。（圖／品牌提供）

【推薦體驗】

＃諾瑪瑜伽

▲yoga。（圖／品牌提供）

於2015年成立的諾瑪瑜伽，以舒壓的空間以及絕美的設施，被粉絲稱為「最美瑜伽」，目前總共有8個場館，除了招牌的課程空間瑜伽最受到歡迎之外，還有身心冥想、空中馬戲、綢吊等課程可以體驗，想要在下班之後，盡情地流汗，絕對要朝聖，不僅可以讓身體延展更加舒適，還可以釋放心靈的壓力，提升全方位的生活品質。

＃LIFORME 經典瑜伽墊

▲諾瑪瑜伽,LIFORME,瑜伽。（圖／品牌提供）

可以說是「瑜伽墊愛馬仕」的LIFORME擁有很強的防滑力，搭配黃、藍、綠、淡紫和雪白的美輪美奐圖像，首創獨家的正位系統，提供穩定支撐的保護，在動作的時候不僅可以達到更完美的延伸，連擺在家裡都好看。

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關鍵字：

諾瑪瑜伽, LIFORME, 瑜伽

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