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IKEA傳奇牛肉丸竟非當地人最愛　發源地TOP 1餐點其實是「炸肉排」

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▲IKEA Älmhult。（圖／讀者提供）

▲IKEA位於創辦小鎮Älmhult的門市，跟一般全球的門店一樣，卻是該小鎮與鄰近小鎮居民的重要居家採買賣場。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA從一個瑞典小鎮阿姆胡特（Älmhult）開始創立至今，已成為全球最大的傢俱零售企業，而在IKEA店內連鎖餐廳的「牛肉丸」，也隨著IKEA發展推廣到全世界，成為品牌的代表性餐點之一，但其實在創立小鎮阿姆胡特的IKEA賣場，當地人最青睞的餐點並非牛肉丸，而是一道類似「炸肉排」的料理Fläskschnitzel。

位在IKEA發源地阿姆胡特的IKEA門市，負責周邊一小時車程居民的居家需求重責大任，跟其他大家印象中的大型IKEA分店相似，挑高寬敞的空間以及各式的沉浸式展間，是IKEA橫跨國際帶來的統一氛圍，該市人口不到1萬人，平日來訪的旅客讓偌大的展間感覺空曠，但到用餐時間其店內的瑞典餐廳仍是大排長龍。

▲IKEA Älmhult。（圖／讀者提供）

許多當地民眾帶著小孩到餐廳吃飯，為餐廳點綴不少熱鬧氣氛，還有一些好友跟年長夫婦也一同在餐廳內用餐，對在地人來說彷彿如同他們的家庭餐廳，店內還有免費提供13歲以下的小孩冰棒的冰櫃，任何小孩都能去免費吃一支。

▲IKEA Älmhult。（圖／讀者提供）

阿姆胡特門市的餐廳負責人表示，在地人最喜歡的點餐點是名為Fläskschnitzel的炸肉排，第二名才是名揚國際的招牌餐點牛肉丸，第三則是雞胸肉排。而在台灣也很受喜愛的炸雞翅，其實是台灣在地才有的菜色。

▲IKEA Älmhult。（圖／讀者提供）

▲IKEA Älmhult。（圖／讀者提供）

Fläskschnitzel是歐洲傳統料理，作法應是源於奧地利的維也納炸肉排，維也納炸肉排採用牛肉，傳到了德國變成豬肉，而在IKEA瑞典銷售的也是使用豬肉製成，吃起來的味道有點像日式炸豬排，可是是採用薄片去炸，外皮採用比較細的麵包粉，跟日式較為粗顆粒、輕盈的麵包粉不同，因為肉較薄所以很考驗炸的功力，才能有外酥內軟嫩的口感，不過吃起來也比日式炸豬排更加輕盈。

▲IKEA Älmhult。（圖／讀者提供）

IKEA也在當地端出這項菜色，且頗受在地人歡迎，超過知名的牛肉丸榮登銷售冠軍，吃起來外酥內軟很給過，而且已擺放一陣子了還是有餘溫，調味也適中順口，不難理解為何奪下冠軍，可惜台灣未引進，只能在瑞典旅遊時嗑一下或是敲碗呼喚IKEA吧。

而之前瑞典政府官方twitter曾說過，瑞典民眾吃了數百年的牛肉丸，其實這道佳餚的食譜是源自土耳其。傳統的土耳其肉丸Köfte，是混合牛肉與羊肉所製成，並在製作過程中加入洋蔥、雞蛋、麵包屑以及鹽等調味料，是土耳其的傳統料理，而IKEA餐廳的肉丸則是以豬肉製作，加上濃郁的肉汁與馬鈴薯泥，並搭配越橘果醬調味。

▲IKEA招牌肉丸。（圖／翻攝ikeafoodservices IG）

▲瑞典政府公布這項消息後，許多視肉丸為瑞典傳統食品的當地民眾「感到很傷心」。

該食譜據傳是在18世紀初期，由瑞典君王卡爾十二世從土耳其帶至瑞典，IKEA也曾在官方平台上正式承認這項消息的真實性，除了這道食譜之外，卡爾十二世其實還帶回「肉餡捲心菜」和「烘焙咖啡」等當地菜色的料理方式。

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