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台北市首間LOPIA超市登場！　三井南港LaLapot吃玩逛品牌一次看

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▲Mitsui Shopping Park LaLaport 南港、南港三井LaLaport。（圖／三井不動產提供）

▲Mitsui Shopping Park LaLaport 南港傳將在3／13試營運。（圖／三井不動產提供）

記者蔡惠如／綜合報導 

大家準備好了嗎？Mitsui Shopping Park LaLaport 南港（南港三井LaLaport）即將在3／20開幕，雖未公布試營運相關消息，但據悉將在3／13就能開放部分試營運，這不僅是台北市首座區域型購物中心，更結合購物、美食、娛樂與親子休閒等元素，包括「威秀影城」、超人氣超市「LOPIA」，還有台灣首座兒童職業體驗設施「Kidzania」，總計約300家品牌，讓全家人都能從早逛到晚！

▲Mitsui Shopping Park LaLaport 南港、南港三井LaLaport。（圖／三井不動產提供）

南港三井LaLaport在日系超商主導下，引進的品牌以日系服飾為主，包括首次登台的設計服飾「graniph」、復古潮流品牌「9090」與童裝品牌「petit main」，也有日系快時尚「comcoca」。日系生活雜貨品牌「MUJI無印良品」、「HANDS 台隆手創館」與「NITORI」也將進駐，提供高品質的日常用品及家居選擇。

▲Mitsui Shopping Park LaLaport 南港、南港三井LaLaport。（圖／三井不動產提供）

而「BEAMS」、「URBAN RESEARCH」、「HARE」、「green label relaxing」等日本服飾品牌更是不缺席，無論是簡約日系風、街頭潮流或都會時尚，都能在此找到適合自己的穿搭風格。

▲Mitsui Shopping Park LaLaport 南港、南港三井LaLaport。（圖／三井不動產提供）▲Mitsui Shopping Park LaLaport 南港、南港三井LaLaport。（圖／三井不動產提供）

LaLaport跟Outlet不同點也包括娛樂與親子體驗，以全方位休閒空間 規劃，主打全家同樂的綜合娛樂場域，最受矚目的「國際版Babyboss」Kidzania，也預計於2026年上半年開幕，這座源自墨西哥的兒童職業體驗館，讓孩子透過角色扮演學習社會運作，成為寓教於樂的理想場地。

▲Mitsui Shopping Park LaLaport 南港、南港三井LaLaport。（圖／三井不動產提供）

「威秀影城」則以17座影廳，提供超過1400個座位的規模進駐，開幕後將成為台北市影廳數量最多的影院，並主打搭載雷射投影與高規格音效，為觀眾帶來頂級視聽享受。

▲Mitsui Shopping Park LaLaport 南港、南港三井LaLaport。（圖／三井不動產提供） ▲Mitsui Shopping Park LaLaport 南港、南港三井LaLaport。（圖／三井不動產提供）

▲台北首間林聰明沙鍋魚頭（左）；SAPPORO BORN日式烤牛肉（右）。

南港三井LaLaport擁有兩座美食街，分別位於B1與5F，匯聚來自世界各地的特色料理。「林聰明沙鍋魚頭」將首次進駐北部，帶來嘉義最具代表性的鍋物風味。來自大阪心齋橋的「味穗」，以外酥內軟的章魚燒聞名，而「茶嶋咖哩」則提供來自不同國家的異國咖哩，為饕客帶來嶄新味蕾體驗。

▲Mitsui Shopping Park LaLaport 南港、南港三井LaLaport。（圖／三井不動產提供）

主題餐廳則有「La Ohana」將夏威夷風格餐飲引進台灣，打造沉浸式度假氛圍。「SAPPORO BONE」主打日式烤生牛肉，「京昌園」則專注於傳統日式燒肉風味。此外，台灣人氣品牌「漢來上海湯包」也將於此開設新據點，為消費者提供精緻中式料理。

▲Mitsui Shopping Park LaLaport 南港、南港三井LaLaport。（圖／三井不動產提供）

▲「京昌園」傳統日式燒肉。

雖然南港三井LaLaport主要為區域型的購物中心，但因為位置緊鄰捷運「南港軟體園區站」與「南港展覽館站」，就算不開車也很方便到達，且主打全客層娛樂購物體驗，想嚐鮮不妨開幕後去踩踩點吧。

▲Mitsui Shopping Park LaLaport 南港、南港三井LaLaport。（圖／三井不動產提供）

關鍵字：

南港, LaLaport, 購物中心, 娛樂, 影院

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