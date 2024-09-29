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巴黎時裝周／Chloé帶著波西米亞風泡泡裙、厚底鞋回歸！三宅一生紙衣炫技

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記者鮑璿安／綜合報導

巴黎時裝周上備受矚目的大秀，Chloé作為波希米亞風格的代表性品牌，翻篇走入新任創意總監 Chemena Kamali 的夢幻暢想之中， 今年2月她執掌品牌的首秀就迎來滿場掌聲，本季再度以Chloé本源的精髓為起點，形塑了夏季溫潤舒適的視覺享受。而ISSEY MIYAKE三宅一生持續探尋布料哲學，圍繞紙質展開2025年春夏系列，輕盈耐穿的紙衣展現神技。

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 2025年夏季系列是Chemena Kamali 上任之後的第二次大作，熟悉的波西米亞風格高調回歸 。（圖／品牌提供）
2025年夏季系列是Chemena Kamali 上任之後的第二次大作，主宰品牌以直覺和樂觀精神主導的穿衣態度，布料經過日曬褪色、水洗和磨損，飄逸的素綢緞和絲紡，隨風飄盪，70年代的復古廓形加持，燈籠褲、Bubble Skirt短版泡泡裙等過去的經典元素一一重回，渲染上波希米亞風格標誌性的杏色、粉白色、淺粉紅色，勾勒華麗美好想想像。配飾更是這次的驚喜，破碎的貝殼、被海水沖刷的石頭、夏季吊飾和飾鏈點綴。除了推出鈎織和酒椰葉Bracelet手袋，也有夏季款式的Maxime厚底鞋、透明涼鞋和綁帶芭蕾平底鞋。

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE2025年春夏系列命名為「The Beauty of Paper」，將紙質材料轉化出耐穿特性。（圖／品牌提供）

ISSEY MIYAKE2025年春夏系列命名為「The Beauty of Paper」，選址於巴黎花卉公園的展館呈現，本季以紙材質為線索，這一與日常息息相關的材質，重回最原始的工藝之美。展場中使用的座椅更是由壓縮的紙張製成，體現品牌無處不在的魔法。此次的標誌性造型是以日本和紙製作的紙衣，由100%精細的大麻纖維(Hemp)製成大衣、風衣等實穿品項，變得輕薄耐用且具有防水性。水更能夠與布料靈感結合，EAU系列以透明的布料形成垂墜效果，如夢似幻的光澤感和流水相呼應。褶縐系列SHADE AND SHADED，讓紙質變得鋒利又有結構感，模特兒甚至蒙面呈現這身服裝，捎來神秘又柔和的質感；另外可搭配紙袋包出行，通過壓製面料，同時具備日常使用的耐用性。

關鍵字：

巴黎, Chloé, 波希米亞風格, 夏季, 新季

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