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不只梁朝偉愛千元G-SHOCK　劉嘉玲也戴經典方錶爬山

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▲▼ 劉嘉玲 。（圖／翻攝IG）

▲劉嘉玲爬山時戴著G-SHOCK與香港潮牌Subcrew聯名錶款。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星劉嘉玲是演藝圈的富婆，每回公開亮相總是少不了名牌服飾與奢華配件，但近幾年她樂在分享爬山、跑步運動的素顏照，沒有亮晶晶的裝飾，大方展現最真實的自我，近日她亮出爬山的黑色腕錶，為CASIO旗下G-SHOCK與香港潮牌Subcrew聯名之作，原來不只老公梁朝偉是G-SHOCK粉絲，她也是擁護者。

▲▼ 劉嘉玲 。（圖／翻攝IG）

▲梁朝偉今年5月戴3,200元的G-SHOCK藍色錶款很吸睛，與穿劉嘉玲到法國最愛的餐廳享受美食。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

相較於劉嘉玲活潑外放、熱愛時尚，梁朝偉顯得低調許多，今年中夫妻倆到歐洲旅行，梁朝偉戴的兩款錶都是以G-SHOCK經典方形DW-5600腕錶為基礎型號所設計，兩只錶總值約8,200元，讓人見識影帝樸實的一面；沒料到劉嘉玲也愛G-SHOCK經典之作，戴著同樣以方形錶款進行設計的潮牌Subcrew聯名錶爬山。

▲▼ 劉嘉玲 。（圖／翻攝IG）

▲劉嘉玲平日穿搭貴氣，戴著「錶王」PP上百萬元的Nautilus金錶。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

平日劉嘉玲曝光度最高的名錶，當屬「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）上百萬元的Nautilus金錶，以及勞力士（Rolex）「慶典」（Celebration）面盤Oyster Perpetual腕錶，兩款錶都是辨識度極高的熱門款，與她的優雅裙裝或中性褲裝都能完美搭配。

▲▼ 劉嘉玲 。（圖／翻攝IG）

▲劉嘉玲也是勞力士擁護者，經常戴Oyster Perpetual 41搭配綠松石藍色慶典圖案錶面腕錶，227,000元。（圖／翻攝carinalau1208 IG）
 

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關鍵字：

劉嘉玲, 梁朝偉, CASIO, G-SHOCK, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王, Rolex, 勞力士

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