HUBLOT左冠錶強棒出擊　特製投球計時器迎世界棒球12強賽

▲HUBLOT Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶搭配靈感源自棒球的紅色縫線小牛皮內襯橡膠錶帶，812,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣人對棒球的熱情，瑞士名錶HUBLOT（宇舶）感受到了！世界棒球12強賽將於11月中旬在台點燃戰火，搶搭這波熱潮，HUBLOT為旗下第一只左冠錶Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶，特別製作紅白棒球縫線錶帶，可透過品牌獨家One Click單鍵快拆錶帶裝置與既有的白色橡膠錶帶自由替換，而鮮明的紅色高科技陶瓷錶圈搭配白色陶瓷錶殼，恰好呼應棒球的經典色。

▲HUBLOT不僅推出融入棒球元素的Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶，也為 2024世界棒球12強賽台灣區預賽提供專屬「投手計時器」。

除了熱血錶款響應2024世界棒球12強賽台灣預賽，HUBLOT還為此比賽打造專屬投球計時器，以維持比賽節奏順暢，兩座倒數計時器具有紅色分秒指示和倒數計時功能，呼應紅白配色的Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶，兩者共同見證棒球盛事的輝煌時刻。





▲HUBLOT Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶內外兼具，與日常穿搭完美相襯。

▲HUBLOT Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶透過專利One Click單鍵快拆錶帶裝置，可迅速換上白色立體橡膠錶帶。

HUBLOT Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶不僅與棒球運動緊密連結，時尚的外型亦能輕鬆融入日常穿搭，且錶款設計跨越性別界線，男、女均能駕馭。錶盤則一如既往採鏤空設計，無論正反面都能欣賞品牌自製UNICO飛返計時機芯，此枚機芯具出色的緩震性，並搭載專利震盪秒針離合與滾珠軸承系統，以及專利微調系統精確調控游絲長度，全方位提升錶款精準度與可靠性，同時具動力儲存72小時、防水100米，讓運動愛好者能戴上內外兼具錶款享受運動的快樂。





▲透明底蓋顯露HUB1280飛返計時導柱輪自動上鍊機芯。