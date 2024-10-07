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林依晨南韓登視后寶座　2630萬伯爵珠寶名錶幫打女神光

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▲▼林依晨PIAGET 。（圖／公關照）

▲林依晨奪得第六屆亞洲內容暨全球OTT大獎「最佳女主角」獎，伯爵約13,000,000元的頂級珠寶系列18K白金鑽石項鍊跟著搶鏡。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓釜山影展針對電視劇頒發的「亞洲內容獎」（ASIA CONTENTS AWARDS，簡稱ACA），今年邁入第6屆，昨（6日）晚間與「全球OTT獎」（Global OTT Awards）合併頒獎，台灣代表林依晨以《不夠善良的我們》擊敗周迅、金惠奫等強敵，一舉奪下視后大獎，身穿Ralph Lauren黑色亮片禮服的她，搭配伯爵（PIAGET）逾2630萬元的珠寶與名錶登台，耀眼奪目。

▲▼林依晨PIAGET 。（圖／公關照）

▲林依晨穿Ralph Lauren黑色亮片禮服搭配伯爵珠寶出席第六屆亞洲內容暨全球OTT大獎。

林依晨昨晚成功拿下亞洲內容暨全球OTT大獎「最佳女主角」獎時，心情難掩激動，領獎時數度哽咽，她不僅致詞令人動容，讓人難以忽視的還有她閃閃發光的黑色亮片禮服，以及伯爵Rose頂級珠寶系列18K白金鑽石耳環與要價約1300萬元的植物形態鑽石項鍊，盡現大氣風采。

▲▼林依晨PIAGET 。（圖／公關照）

▲林依晨搭配伯爵Rose頂級珠寶系列18K白金鑽石耳環，約4,870,000元。

領獎時另一亮點，是林依晨手腕上的伯爵Limelight Gala珠寶錶，從錶圈延伸至錶耳的優美曲線鑲嵌漸層色調排列的藍寶石以及美鑽，搭配珍珠母貝面盤，貴氣而優雅，她同時戴上476萬元的伯爵鑽戒，閃耀女神光。
 

▲▼林依晨PIAGET 。（圖／公關照）

▲林依晨佩戴的伯爵Limelight Gala系列18K白金藍寶石鑽石珠寶腕錶，約2,150,000元。

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關鍵字：

林依晨, PIAGET, 伯爵, Ralph Lauren

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