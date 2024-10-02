貝克漢長子戴271萬勞力士賣辣醬　布魯克林秀廚藝名錶齊發

▲布魯克林貝克漢開創新事業，開始賣Cloud23辣醬。（圖／翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢25歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）在疫情期間鑽研廚藝，進而開創新事業，宣布創立辣醬品牌Cloud23，Could雲朵之意是好吃到飄上雲端，數字23則是他的幸運數、向老婆求婚日子、也是爸爸貝克漢足球衣的背號，他戴著要價2,714,000元的勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶鉑金款上陣宣傳，也露了一手好廚藝。





▲布魯克林貝克漢親自示範辣醬炸魚與薯條堡。（圖／翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

布魯克林貝克漢親自示範使用自創品牌辣醬醃魚排，再搭配薯條與自製美乃滋，製成炸魚薯條漢堡，看起來相當美味，而他手腕上的錶款也讓錶迷羨慕不已，是勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶最貴氣的鉑金版本，搭配冰藍色錶面與栗棕色Cerachrom設測速計錶圈，獨特配色讓人一眼認出。





▲布魯克林做菜戴勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶鉑金款，2,714,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

受賽車啟發的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶是布魯克林貝克漢的心頭好，除了擁有鉑金版，他也搶下勞力士去年發表的紀念利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）百年慶典紀念版Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，此紀念版錶特色是具保羅紐曼（Paul Newman）Daytona標誌性的計時盤上復古方格時骰子面、計時盤從12小時變成24小時指示、測速計外圈數字「100」以紅色標示，以及Daytona難得的透明錶背設計。







▲布魯克林參加巴黎時裝周時戴勞力士曼24小時耐力賽百年紀念版Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶。（圖／勞力士提供）