海瑞溫斯頓百搭鑽石項鍊登場　形似蝴蝶翩飛好優雅

▲海瑞溫斯頓Lily Cluster系列小型鉑金鑽石墜鍊與小型18K黃金鑽石墜鍊。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）赫赫有名的Cluster錦簇鑲嵌工藝已有超過60年的歷史，巧妙隱藏底座，讓不同車工的鑽石宛如漂浮在空中，此工藝運用在百合花主題的Lily Cluster系列珠寶，延伸出豐富的款式，最新力作為The Infinite鉑金鑽石墜鍊，已突破原創設計，造型宛如翩翩飛舞的蝴蝶，是日常容易穿戴的百搭款。

▲海瑞溫斯頓全新Lily Cluster系列The Infinite鉑金鑽石墜鍊。



海瑞溫斯頓Lily Cluster系列款式從項鍊、耳環、戒指、手鍊、手環甚至髮夾一應具全，並提供鉑金、18K黃金與18K玫瑰金等材質可供選擇，新作The Infinite鉑金鑽石墜鍊勾勒出如蝴蝶般的輪廓，共鑲嵌57顆圓形明亮式切工鑽石，流暢曲線演繹在風中搖曳的花朵，充滿詩意。





▲海瑞溫斯頓Lily Cluster系列小型鉑金鑽石手鍊及鉑金鑽石戒指。





▲海瑞溫斯頓Lily Cluster系列鉑金鑽石髮夾。

大自然主題深受珠寶品牌喜愛，De Beers經典Enchanted Lotus系列的主角為象徵純淨與圓滿的蓮花，同樣備有完整品項供自由穿搭，以Enchanted Lotus 18K白金鑽石戒指為例，藉由密釘鑲鑽圍繞圓形明亮式鑽石詮釋綻放蓮花模樣，繞成圈耀眼出眾。





▲De Beers Enchanted Lotus 18K白金鑽石戒指，260,000元。（圖／De Beers提供，以下同）





▲De Beers Enchanted Lotus 18K白金鑽石吊墜項鍊，117,000元。