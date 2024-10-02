沛納海致敬美國海豹部隊　4粗獷軍錶帥翻

▲沛納海Submersible QuarantaQuattro Navy SEALs 44mm腕錶，314,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）的品牌歷史與義大利軍隊歷史緊密相連，軍錶DNA深植其中，近日則向美國海豹部隊致敬，打造4款讓人熱血沸騰的Navy Seals腕錶，4款不同功能的Submersible腕錶擁有共通的設計元素，包括6時有「NAVY SEALS」字樣、標靶造型的小秒盤、錶背鐫刻海豹部隊官方標誌、時標塗覆沙色Super-LumiNova® 夜光塗料，再配上橡膠與迷彩圖騰織物的雙材質拼接錶帶或隨錶附贈的黑色波紋橡膠錶帶，展現強悍粗獷美學。





▲沛納海Submersible QuarantaQuattro GMT Navy SEALs Carbotech™ 44mm 腕錶，607,000元。

4款沛納海美國海豹部隊Navy Seals腕錶分別為小三針Submersible QuarantaQuattro Navy SEALs精鋼錶、具GMT功能的Submersible QuarantaQuattro GMT Navy SEALs Carbotech™ 44mm 腕錶、磨砂鈦金屬錶殼配上Carbotech™錶圈的Submersible Navy SEALs Titanio 47mm腕錶，以及限量80只的飛返計時功能Submersible Chrono Navy SEALs Titanio腕錶，後兩者雖然是霸氣大錶，但均以鈦金屬打造錶殼，因此戴起來輕盈無負擔。





▲沛納海Submersible Navy SEALs Titanio 47mm腕錶，420,000元。

▲沛納海Submersible Navy SEALs Titanio 47mm腕錶的錶背鐫刻海豹部隊的官方標誌。





▲沛納海Submersible Chrono Navy SEALs Titanio 47mm限量80只，1,067,000元。

ZENITH則為時髦運動錶做了完美演繹，推出專賣店限定的DEFY SKYLINE天際線計時腕錶，金屬質感的岩灰色星空錶盤鐫刻金色四芒星，搭配金色鑲貼的時標和指針互相映襯，呈現金色星星在夜空閃爍的模樣；內載El Primero 3600型高振頻自動上鍊機芯，精準計時至1/10 秒。

▲ZENITH DEFY SKYLINE 天際線系列計時腕錶專賣店限定款式，469,500元。（圖／ZENITH提供）