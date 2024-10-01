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喬治傑生千元藍彩餐瓷氣質滿點　混搭經典白瓷流露好品味

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▲▼Georg Jensen,Tiffany 。（圖／公關照）

▲在海邊擺一桌喬治傑生HENNING KOPPEL系列藍彩白瓷與白瓷餐具，優雅極了。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

講究餐桌美學能為生活增添樂趣，丹麥王室御用精品喬治傑生（Georg Jensen）的餐瓷與餐具即深受品味人士喜愛，自用或送禮兩相宜。最新力作是從1946年與品牌合作的丹麥現代主義大師漢寧古柏（Henning Koppel）同名系列延伸的藍彩白瓷餐器，設計靈感汲取自他繪製草圖時所運用的水彩技法，白色陶瓷盤面上融入手繪筆觸的漸層藍色刷紋，打造出直徑分別為27cm、22cm與16cm 的3款尺寸圓形餐盤。

▲▼Georg Jensen,Tiffany 。（圖／公關照）

▲喬治傑生新款HENNING KOPPEL系列藍彩白瓷餐器，共有直徑分別為 27cm、22cm與16cm的圓形餐盤，單個1,200元起。

漢寧古柏跳脫新藝術運動時期的框架，以融合簡約、抽象、雕塑概念的作品著稱，1960年代首度嘗試以白瓷進行創作，今年春夏喬治傑生引領時尚迷回味經典，推出HENNING KOPPEL系列白瓷餐具，款式包括圓形餐盤、大小尺寸的圓形深盤、兩側帶有把手的大、小置物碗、白瓷橢圓置物盤與白瓷馬克杯等，近日再推出彷彿蔚藍海岸線濃縮於白瓷之中的圓盤，讓餐桌擺盤更具層次感；此外，還可搭配同系列不鏽鋼或彩色水壺、不鏽鋼花瓶，增添優雅氣息。
 

▲▼Georg Jensen,Tiffany 。（圖／公關照）

▲喬治傑生HENNING KOPPEL系列經典藍200ml水瓶，3,900元。

▲▼Georg Jensen,Tiffany 。（圖／公關照）

▲喬治傑生HENNING KOPPEL系列鏡面不鏽鋼花瓶，4,900元。

美國珠寶品牌Tiffany & Co.生活精品亦有豐富款式可供選擇，其中Tiffany Wisteria系列餐瓷受Tiffany典藏庫紫藤花作品啟發，於餐碟呈現優美的手繪花卉圖案，並於盤緣手繪金邊，相當精緻；除了典雅設計；Tiffany也展現幽默感，將日常紙杯化為手工藝術品，推出5件1套的骨瓷咖啡杯，分別為Tiffany Blue、黃水晶黃色、祖母綠綠色、紫鋰輝石紫色及藍寶石藍色，各個亮眼吸睛。

▲▼Georg Jensen,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Wisteria系列餐碟受Tiffany典藏庫紫藤花作品啟發。（圖／翻攝Tiffany官網）

▲▼Georg Jensen,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany骨瓷咖啡杯5件套組。（圖／翻攝Tiffany官網）

關鍵字：

喬治傑生, Georg Jensen, Tiffany & Co.

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