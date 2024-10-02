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萬寶龍百萬鋼筆鑲飾羽毛　書寫工具變身藝術微型舞台

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▲▼Montbalnc,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作書法之藝Inspire限量款88鋼筆，約200萬元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）書寫工具宛如藝術微型舞台，各種裝飾、珠寶鑲嵌成就一件件珍罕的限量筆具，品牌日前在威尼斯舉辦的Homo Faber國際雙年展上，展現其卓越工藝與創意傳承，發表結合羽毛細工鑲嵌的大師傑作系列書法之藝Inspire限量款88鋼筆，象徵向書法藝術、當代鋼筆與過往羽毛筆之間的歷史連結，價格約200萬元。

▲▼Montbalnc,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲萬寶龍首次於鋼筆運用真羽毛手工鑲嵌的細工。

萬寶龍大師傑作系列書法之藝Inspire限量款88，Au 750純白金筆蓋和筆身採用3D設計，飾以手工製作的藍色調亮漆鑲飾，並運用羽毛細工鑲嵌創造藍色漸層感，筆蓋頂部則裝飾羽毛細絲為萬寶龍六角白星標誌的增色；而筆尖選用特別適合書法的Au 750純白金斜體筆尖，上面鑲有1顆藍寶石並鐫刻數字100紀念大師傑作系列百周年。

▲▼Montbalnc,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作書法之藝Inspire限量款88頂部是細緻的羽毛細絲。

羽毛鑲飾工藝也運用在腕錶面盤上，寶格麗（BVLGARI）推出全球限量25只的Divas' Dream自動上鍊腕錶，錶盤鑲飾天然孔雀羽毛，整齊排列的孔雀羽毛圖案讓人一眼難忘，搭配鑲鑽錶圈與綠色鱷魚皮錶帶，更加貴氣。

▲▼Montbalnc,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗全球限量25只的Divas' Dream腕錶，面盤鑲飾孔雀羽毛，1,121,000元。（圖／翻攝寶格麗官網）

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關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, BVLGARI, 寶格麗

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