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梅西嬌妻衣帽間曝光　愛馬仕、Dior包最愛亮色小尺寸

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▲▼安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲梅西老婆安托內雅在衣帽間自拍，櫃子整齊擺放她的名牌包。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

記者陳雅韻／台北報導

名人的衣櫃總令人好奇，身價上百億元的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）老婆安托內雅（Antonela Roccuzzo）近日在簡潔的白色系衣帽間自拍，只見衣帽間中間設有中島櫃，兩側櫃子則整齊排放包款，鏡頭迅速撇過可見她特別鍾愛亮色系的包款，愛馬仕（HERMÈS）、香奈兒（CHANEL）與Dior是她最常拎的3大品牌。

▲▼安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅穿綠色褲裝搭配Dior Lady Dior Cannage 籐格紋天空藍羊皮迷你包款，175,000元。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

安托內雅自拍當天身穿綠色背心褲裝，她轉過身露美背也秀翹臀，對於自己的身材曲線深具信心，她所搭配的包款為Dior定價175,000元的Dior Lady Dior Cannage 籐格紋天空藍羊皮迷你包款。
▲▼安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅經常拎愛馬仕粉紅色的迷你凱莉包。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

對於小尺寸包款情有獨鍾的安托內雅，經常拎愛馬仕粉紅色的迷你凱莉包出席活動，粉紅包款收藏不僅於此，她還擁有香奈兒（CHANEL）曾紅極一時的粉紅愛心包，配上丹寧褲裝洋溢活潑氣息。

▲▼安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅背香奈兒曾紅極一時的粉紅愛心包。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）


 

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關鍵字：

梅西, 安托內雅, Dior, 愛馬仕, 香奈兒

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