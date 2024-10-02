Jennie金髮造型挨批「氣質差」　香奈兒露臀熱褲引兩極評價

▲Jennie頂著中分金色直髮、穿土耳其藍緊身上衣配短到不能再短的迷你褲出席香奈兒大秀。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員Jennie昨以品牌大使身分出席香奈兒（CHANEL）2025春夏大秀，她頂著中分金色直髮、穿土耳其藍緊身上衣配短到不能再短的迷你褲，搶眼造型轟動全場，但評價兩極，有粉絲大讚她宛如「香奈兒芭比」，但也有不少網友問「她得罪造型師了嗎」？甚至不留情批「看起來氣質很差」。

▲Jennie的金髮造型引來兩極評價。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie向來勇於挑戰新造型，每回出席香奈兒都不是選擇端莊淑女風格，而是以甜辣風裝扮示人，此次出席香奈兒2025春夏時裝秀也不例外，除了首次曝光的金髮讓人震撼，她穿超級迷你短褲配黑絲襪也成為焦點，她轉過身踏上階梯時微露蜜桃臀，難怪她沒安全感，逮到機會就偷偷將褲子往下拉。

▲Jennie（右）與比利時小天后Angèle合影。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

儘管此次金髮造型引來正反兩極評價，但Jennie不以為意，連續發文秀穿搭，並分享與比利時小天后Angèle在香奈兒秀場合體的美照。在緊湊的巴黎行程中，Jennie不忘宣傳新歌《Mantra》將於10月11日上架，令粉絲相當期待。

▲Jennie不忘宣傳新歌《Mantra》將在10月11日上架。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

