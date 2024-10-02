Lisa全套LV皮衣又帥又辣　新歌甜美粉紅造型遭疑示愛富二代

▲Lisa身穿LV皮衣與皮裙，再披上皮革長大衣，性感又帥氣。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員Lisa今（2日）於台北時間凌晨以LV（Louis Vuitton，路易威登）全球品牌大使身分，出席品牌2025春夏時裝秀，她身穿短版皮革衣搭配Monogram圖案裝飾的迷你皮裙，大秀修長美腿，她再披上Oversized的皮革長大衣，性感又帥氣，完美演繹酷酷的皮衣穿搭。





▲南韓女團NEW JEANS成員李惠仁HYEIN也盛裝看LV大秀。

LV於巴黎舉辦的2025春夏時裝秀，星光熠熠，除了Lisa捧場，千黛亞（Zendaya）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）等LV全球品牌大使，南韓女團NEW JEANS成員李惠仁HYEIN全都盛裝出席，當中身高近180公分的千黛亞身穿立領西裝外套配迷你裙，盡顯女神氣勢。

▲千黛亞穿LV西裝外套配迷你裙，盡顯女神氣勢。

但論話題度，千黛亞不敵與與精品龍頭LVMH集團三公子Frédéric Arnault緋聞傳得沸沸揚揚的Lisa，因為她將在10月3日發行的最新單曲《Moonlit Floor》，其中歌詞被聯想是向緋聞男友Frédéric Arnault示愛，而在首波宣傳片也盡顯甜蜜氣息，她身穿LOU DE BÈTOLY蕾絲裝與粉紅針織長衫，再拎著LV粉紅小包，甜美可人。

▲Lisa新單曲《Moonlit Floor》的預告中，穿LOU DE BÈTOLY蕾絲裝配LV粉紅小包。（圖／翻攝wearelloud IG）