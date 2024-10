大秀直播 ／ Lisa看秀、新歌都和男友有關？LV 2025春夏系列凌晨曝光

▲LV 2025春夏女裝秀,在巴黎時裝周壓軸登場。(影/品牌提供)

記者林明瑋/綜合報導

LOUIS VUITTON將在巴黎時裝周發表2025春夏系列,台北時間是10月2日凌晨12點30分,許多人在LV的預告下留言敲碗BLACKPINK成員Lisa出席,她確實將首度以品牌大使的身份現身看秀,NewJeans成員Hyein、泰國女星Yaya(Urassaya Sperbund)也都是嘉賓,閃閃星光很值得期待。

▲今年3月Lisa(左)赴LV看秀,與女裝創意總監Nicolas Ghesquiere開心見面。(圖/翻攝lalalalisa_m IG)



▲Lisa和LVMH集團三公子Frédéric Arnault傳出緋聞已久。(圖/翻攝lalalalisa_m、frederic.arnault IG)

今年3月Lisa驚喜出現在LV的2024秋冬秀場,接著7月正式宣布成為品牌大使,她和LVMH集團三公子Frédéric Arnault的緋聞也沸沸揚揚,這之間到底有多少巧妙不得而知,但她漸漸淡出CELINE後,陸續使用DIOR、LOEWE的手袋,今年初在巴黎參加慈善演唱會時的戰袍,出自LOEWEW創意總監Jonathan Anderson之手,再到確定花落LV,她接觸的品牌全都屬於LVMH集團,倒是不爭的事實。

▲Lisa最新單曲《Moonlit Floor》將在10月3日發行。(圖/翻攝lalalalisa_m IG)





▲Lisa新單曲《Moonlit Floor》的預告中,一身粉紅裝扮,手中提著粉色LV包。(圖/翻攝lalalalisa_m IG)

除了精品代言連結著緋聞,她將在10月3日發行的最新單曲《Moonlit Floor》也被聯想到緋聞男友Frédéric Arnault,其中歌詞唱道:「Green-eyed, French boy got me trippin'. How your skin is always soft. How your kisses always hit.」(綠眼的法國男孩讓我著迷,你的肌膚總是那麼柔軟,你的吻總是那麼深刻),這首新曲取材美國樂團「啷噹六便士」(Sixpence None the Richer)的名曲《Kiss Me》,原本歌詞「Kiss me beneath the milky twilight」改編為「Kiss me under the Paris twilight」,置入了巴黎,種種跡象,都被認為是Lisa的放閃告白。

▲Lisa秀出LV送的歡迎禮物,並造訪位在Asnières的工坊。(圖/翻攝wearelloud IG)

回到LV大秀,預告聚焦行李箱的皮革提把,Lisa將收到的歡迎禮物po出,除了邀請函,還有4個小禮盒,並繫著行李吊牌造型的卡片,行李箱也許是2025春夏的關鍵字之一,新系列會是什麼樣的風情,靜待10月2日凌晨揭曉。

▲LV 2025春夏女裝秀的預告,以行李箱提把為視覺焦點。