大秀直播 ／ Lisa看秀、新歌都和男友有關？LV 2025春夏系列凌晨曝光

▲LV 2025春夏女裝秀，在巴黎時裝周壓軸登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋／綜合報導

LOUIS VUITTON將在巴黎時裝周發表2025春夏系列，台北時間是10月2日凌晨12點30分，許多人在LV的預告下留言敲碗BLACKPINK成員Lisa出席，她確實將首度以品牌大使的身份現身看秀，NewJeans成員Hyein、泰國女星Yaya（Urassaya Sperbund）也都是嘉賓，閃閃星光很值得期待。

▲今年3月Lisa（左）赴LV看秀，與女裝創意總監Nicolas Ghesquiere開心見面。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）



▲Lisa和LVMH集團三公子Frédéric Arnault傳出緋聞已久。（圖／翻攝lalalalisa_m、frederic.arnault IG）

今年3月Lisa驚喜出現在LV的2024秋冬秀場，接著7月正式宣布成為品牌大使，她和LVMH集團三公子Frédéric Arnault的緋聞也沸沸揚揚，這之間到底有多少巧妙不得而知，但她漸漸淡出CELINE後，陸續使用DIOR、LOEWE的手袋，今年初在巴黎參加慈善演唱會時的戰袍，出自LOEWEW創意總監Jonathan Anderson之手，再到確定花落LV，她接觸的品牌全都屬於LVMH集團，倒是不爭的事實。

▲Lisa最新單曲《Moonlit Floor》將在10月3日發行。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）





▲Lisa新單曲《Moonlit Floor》的預告中，一身粉紅裝扮，手中提著粉色LV包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

除了精品代言連結著緋聞，她將在10月3日發行的最新單曲《Moonlit Floor》也被聯想到緋聞男友Frédéric Arnault，其中歌詞唱道：「Green-eyed, French boy got me trippin'. How your skin is always soft. How your kisses always hit.」（綠眼的法國男孩讓我著迷，你的肌膚總是那麼柔軟，你的吻總是那麼深刻），這首新曲取材美國樂團「啷噹六便士」（Sixpence None the Richer）的名曲《Kiss Me》，原本歌詞「Kiss me beneath the milky twilight」改編為「Kiss me under the Paris twilight」，置入了巴黎，種種跡象，都被認為是Lisa的放閃告白。

▲Lisa秀出LV送的歡迎禮物，並造訪位在Asnières的工坊。（圖／翻攝wearelloud IG）

回到LV大秀，預告聚焦行李箱的皮革提把，Lisa將收到的歡迎禮物po出，除了邀請函，還有4個小禮盒，並繫著行李吊牌造型的卡片，行李箱也許是2025春夏的關鍵字之一，新系列會是什麼樣的風情，靜待10月2日凌晨揭曉。

▲LV 2025春夏女裝秀的預告，以行李箱提把為視覺焦點。